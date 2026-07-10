Мобилното приложение FastPay Go на „Фаст Пей ХД“ АД спечели първа награда в категория „Мобилна иновация“ на годишните награди на B2B Media 2026, които открояват компании с принос към развитието на иновациите, дигиталната трансформация и създаването на решения с висока добавена стойност за бизнеса и обществото.

Наградата е за разработеното дигитално решение, което поставя потребителя в центъра на обслужването, като обединява ежедневните плащания в една мобилна платформа. FastPay Go осигурява бърз и сигурен достъп за управление на финансови задължения, без необходимост от използване на множество различни платформи или посещение на физически обекти. Чрез приложението потребителите могат да заплащат битови сметки, местни данъци и такси и други регулярни плащания, като същевременно разполагат с достъп до историята на своите плащания.

Отличеното решение е част от дългосрочната стратегия на „Фаст Пей ХД“ АД за развитие на достъпни и сигурни дигитални финансови услуги. Компанията успешно надгражда своята национална мрежа от над 600 офиса с модерни технологични решения, които предоставят на клиентите възможността сами да изберат предпочитания от тях начин на обслужване - онлайн или на място.

FastPay Go надгражда утвърдените стандарти на компанията за качество, сигурност и надеждност, като ги пренася в дигитална среда. Практическата насоченост, широкият набор от функционалности и ориентацията към реалните потребности на потребителите са сред ключовите качества, които донесоха на приложението първото място в категория „Мобилна иновация“.

„За нас тази награда е признание, че дигиталната трансформация има истинска стойност тогава, когато улеснява ежедневието на хората. FastPay Go е създадено с ясната цел да направи финансовите услуги по-разбираеми за всеки потребител. Вярваме, че технологиите трябва да бъдат не само иновативни, но и практични, сигурни и ориентирани към ежедневните потребности на клиентите. Това отличие е оценка за усилията на целия ни екип и ни мотивира да продължим да разработваме решения, които създават устойчиво качество и добавена стойност за нашите клиенти“, заяви Александра Велкова, Изпълнителен директор на „Фаст Пей ХД“ АД по време на официалната церемония по връчването на наградите.

Александра Велкова, Изпълнителен директор на "Фаст Пей ХД" АД

През последните години „Фаст Пей ХД“ АД последователно инвестира в развитието на дигитални услуги, които допълват традиционното обслужване и предоставят на потребителите повече удобство и свобода на избор. Отличието на FastPay е признание за стремежа на компанията да развива иновативни решения, отговарящи на съвременните очаквания за бързи, достъпни и надеждни финансови услуги.