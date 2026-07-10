ICONICA дом за тези, които избират повече

Статията е част от луксозното премиум издание BUILD TREND, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

Новият проект в Пловдив дава комфорт, сигурност и живот между зеленината на парка и пулса на модерния град

В града на седемте тепета времето винаги се движи по особен начин. Античността не е музей, а част от ежедневието, калдъръмът пази стъпките на вековете, а съвременният живот пулсира с увереността на град, който знае своята стойност. Пловдив умее да превръща средата в преживяване, а адреса – в привилегия. Понякога обаче се появява проект, който не просто следва традицията, а я надгражда с нов мащаб, нова чувствителност и ново разбиране за градски лукс. Именно такъв проект е ICONICA.

Това не е просто жилищна сграда, а архитектурно събитие, което променя начина, по който се мисли за модерния дом в Пловдив. Създадена с идеята за свобода, простор и естетика, ICONICA не се стреми да доминира над града, а да влезе в диалог с него – тихо, уверено и с усещането сякаш винаги е трябвало да се появи точно тук и точно сега.

Проектът носи подписа на водещото архитектурно студио STARH, а зад неговото реализиране стои „Галакси Инвестмънт Груп" – компания с доказан опит в създаването на комплексни, висококачествени градски пространства. Тази комбинация между творческа визия и инженерна прецизност гарантира нещо рядко срещано в мащабните проекти: липса на компромиси между идея и реализация.

Още с прекрачването на прага става ясно, че ICONICA е замислена като преживяване, а не просто като място за живеене. Фоайетата с впечатляваща височина от 6,50 метра създават усещане за въздух, светлина и престиж, което напомня на входовете на луксозни хотели. Натуралните материали – дърво, метал, керамика, са комбинирани в спокойна, елегантна палитра, която не демонстрира богатство, а вкус. Осветлението е меко и прецизно, подчертава текстурите и създава баланс между представителност и интимност. Това чувство за простор естествено продължава и в самите жилища.

Светлата височина достига до 2,95 метра – рядко срещан стандарт за съвременни градски апартаменти. Пространствата са изпълнени със светлина, а гледките към тепетата и града се превръщат в жива декорация, която се променя с часовете и сезоните. Планировките са функционални, но достатъчно гъвкави, за да позволят индивидуален интериор и личен стил.

Сърцето на ICONICA обаче не е бетонът, а зеленината.

Вътрешният парк с площ от близо шест декара създава защитен оазис, който рязко контрастира с динамиката на града. Това не е просто озеленяване, а внимателно режисирана среда за живот. Сутрините могат да започват с тренировка на открито, денят да продължи с разходка или работа на лаптоп сред дърветата, а вечерите да завършат с приятелски разговор на тихо място, далеч от шума.

За децата са предвидени отделни, обезопасени пространства за различни възрасти, докато възрастните могат да открият уединение в сенчестите кътове или активност на модерното мултифункционално игрище.

Този парк превръща комплекса в малка самостоятелна вселена, където ежедневието се случва по-бавно и по-смислено.

Особено привлекателни са жилищата на партерно ниво, чиито тераси преливат директно в зеленината. Те създават усещането за къща с двор, но без компромисите на градската периферия. Възможността да изпиеш сутрешното си кафе сред растения или да посрещнеш гости на открито, без да напускаш дома си, придава ново измерение на градския комфорт.

Зеленината не остава само на нивото на парка. Тя се изкачва по фасадата и терасите, където вечнозелени растения в елегантни кашпи омекотяват модерната архитектура и придават човешко измерение на сградата. Това вертикално озеленяване създава усещането за жива структура, която се променя и диша заедно със сезоните.

Кулминацията е озеленената покривна тераса на шестия етаж, разположена между двете тела на комплекса. Оттук се разкриват панорамни гледки към града и планината, а пространството е замислено като място за бягство от ежедневието. Йога на изгрев, медитация, вечерни разговори или просто мълчаливо съзерцание – всяко от тези преживявания намира естествено място тук.

Истинският лукс обаче често е невидим. Технологиите в ICONICA работят тихо, но решаващо за комфорта. Високата енергийна ефективност, отличната шумо- и топлоизолация, подовото отопление към ТЕЦ и високият клас дограма създават среда, в която външният свят остава отвъд стените. Всеки апартамент е подготвен за система умен дом, а интелигентна защита от наводнения може да реагира дистанционно. Дигиталното приложение за връзка със сградата превръща управлението на ежедневните ангажименти в бърз и удобен процес.

Практичната страна на живота също е решена без компромиси. Две подземни нива осигуряват достатъчно паркоместа и гаражи, налични са зарядни станции за електромобили и пространства за велосипеди. Пет високоскоростни асансьора и топлите връзки към паркинга улесняват придвижването във всеки сезон, а модерните системи за сигурност гарантират спокойствие денонощно.

Локацията на булевард „Свобода" добавя още стойност. От едната страна е зеленото спокойствие на Гребната база и парк „Отдих и култура", от другата – удобствата на модерния град с търговски центрове, супермаркети и ключови пътни артерии. Това е рядко срещан баланс между природа и динамика, между тишина и възможности.

ICONICA не просто предлага жилища. Тя предлага начин на живот, в който пространството, природата, технологиите и архитектурата работят в синхрон

В град като Пловдив, където историята тежи, а бъдещето се гради внимателно, подобен проект не е просто нов адрес. Той е знак за следващата стъпка в развитието на градската култура на живеене.

И може би именно това е най-точното определение за ICONICA – не лукс, не мащаб, не престиж, а усещането, че домът може да бъде едновременно убежище, сцена и вдъхновение. Място, което не просто приютява живота, а го прави по-пълен.

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