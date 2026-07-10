Виена увеличи туристическата такса, вече е 5% от цената на нощувката

От началото на юли Виена увеличи туристическата такса за туристите в австрийската столица от 3,2 на 5 процента от цената на нощувката, съобщиха електронните медии.

Мярката е първи етап от план за актуализиране на туристическата такса, която има важен принос за финансирането и развитието на туристическата инфраструктура и услугите. Планът предвижда от 1 юли 2027 година таксата да бъде повишена на 8 процента.

Допълнителните приходи, които ще бъдат генерирани, ще допринесат за запазването и по-нататъшното повишаване на качеството на Виена като дестинация.

Австрийската хотелиерска асоциация настоява и други отрасли да допринесат за стабилизирането на бюджета на града. Според заместник-председателя й Александър Ип, цитиран от вестник „Залцбургер нахрихтен", „би било справедливо и други отрасли да допринасят с определен процент за оздравяването на разклатените общински финанси - според размера на предприятията и за ограничен период от време". „Не е приемливо 444 виенски хотела да осигурят 80 милиона евро, докато останалите 125 000 предприятия във Виена не плащат нито цент", настоява Ип.

От кабинета на общинския съветник по финансите Барбара Новак заявиха, че критиките са „неразбираеми". Новите правила за туристическата такса са одобрени на среща на високо равнище през септември 2025 година с Икономическата камара на Виена, Австрийската хотелиерска асоциация, маркетинговата столична организация WienTourismus, както и с експерти в областта на туризма и правото, посочва БТА.