Девет магистрали може да опашат България до 2050 г.

За две поколения е реализиран изцяло само един проект от миналото, а нуждите вече са съвсем различни

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Към момента в България има само три цели и напълно готови магистрали, които се използват – „Тракия", „Марица" и „Европа". Други две се строят – „Хемус" и „Струма", като от първата са готови към 40%, а от втората – 83%.

Дотук това са пет аутобана, а публикуваният преди няколко седмици проект за национална концепция за пространствено развитие предвижда още четири, с което през 2050 г. България ще бъде опасана с цели девет магистрали. За последен път цялостна концепция за развитието на магистралите у нас е правена в средата на 60-те години на миналия век. Тя е предвиждала магистрален пръстен, състоящ се само от „Тракия", „Хемус" и „Черно море", откогато са и първите проекти за първите две. Цели 60 години по-късно у нас само една от тях е напълно готова – „Тракия", една все още се строи – „Хемус", а за „Черно море" няма дори готов технически проект, а само идеен.

В соцконцепцията изобщо не са предвиждани магистрални връзки, които да улеснят придвижването на пътници и товари през територията на България в посока север-юг, нито дори как да се свържем със Западна Европа. По същество замисълът е бил да се улесни придвижването между основните тогава индустриални центрове и донякъде да се помогне на родния туризъм по Черноморието.

Стара планина е трябвало да се пресича само на едно място – там, откъдето сега минава „Хемус", а за аутобан от граница до граница не е можело изобщо да се мисли поради чисто военни съображения – да не би да улесним турската и гръцката армия да се придвижат бързо и да превземат цяла България, ако ни нападнат. Едва две поколения по-късно са изградени магистрала „Марица", която свързва ГКПП Капитан Андреево с вътрешността на страната, и „Европа", която отскоро служи за връзка със Сърбия и оттам – със Западна Европа.

„Струма" е плод по-скоро на желанието да улесним трафика в посока Гърция, който така или иначе е нараснал многократно. Макар че пътищата не са единственият акцент на проекта на концепцията за пространствено развитие, за първокласната мрежа в него се казва, че трябва изцяло да се съобрази с трансевропейската транспортна мрежа TNT-T. Това означава да се осигури движение по коридор номер 8, който в сегашния вид на пътищата у нас просто не съществува на българска територия. Коридор 8 започва от италианското пристанище Бари, където има американска военна база, и минава през Албания и Северна Македония, за да достигне до Черно море.

У нас, за да се осъществи такава връзка, е необходима магистрала „Рила", която засега съществува само като идеен проект. Замисълът на този сравнително къс – само 170 км, аутобан е той да започне от ГКПП Гюешево, да мине през Кюстендил и Дупница, където пресича „Струма", да продължи към Самоков и да стигне до „Тракия" в района на Ихтиман. По последни оценки „Рила" би струвала към 1,5 млрд. евро. Ще върши доста полезни за България неща, тъй като разтоварва претоварения софийски район от транзитното движение и улеснява туристическия поток към Рилския манастир и Самоков и Боровец, свързвайки ги директно с магистралите „Тракия" и „Струма".

Другият значим пътен обект според концепцията е магистрала „Янтра", която – когато стане напълно готова, ще е единственото трасе у нас, част от европейски коридор 9, свързващ Средиземно море със скандинавските държави. Тя ще е предимно за товарен трафик и ще е дълга около 300 км. Започва от Русе, откъдето се спуска на юг към Бяла и към Велико Търново – поне в тази си част тя вече се строи и трябва да е готова до 2029 г.

От Търново обаче замисълът е аутобанът да се спусне още на юг, да пресече Стара планина при Хаинбоаз, да стигне Стара Загора, да пресече магистралите „Тракия" и „Марица" и през Хасково и Кърджали да стигне до ГКПП Маказа. Няма все още готови проучвания, които да покажат колко ще струва дори приблизително.

Целта на магистрала „Рила" е да осигури продължението на европейския транспортен коридор 8 през територията на страната, но без да довежда трафика до столицата, където той ще трябва да минава през все по-натоварената южна дъга на софийското околовръстно. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ Въпреки че строителството на „Хемус" бе прекъсвано за дълги периоди от време, 40% от нея са напълно готови.

Но също изпълнява поне две важни функции. На първо място осигурява още едно пълноценно пресичане на Стара планина в централната част на планината, което улеснява транспортните връзки между районите на Русе, Велико Търново и Габрово с индустриалните центрове във и около Стара Загора и Пловдив. На второ място това е част от европейски транспортен коридор, чието слабо място е именно в България. Товарите, идващи на гръцките пристанища от Африка и Близкия изток, винаги ни заобикалят, когато трябва да стигнат до балтийските и скандинавските държави, защото България не им предлага подходящо трасе. С „Янтра" обаче не би им се налагало да търсят трасета през Сърбия, Унгария и Полша, нито да търсят начин да достигнат до румънските пристанища на Черно море, за да продължат на север. А това, че сме важна брънка от този транспортен коридор, означава и шанс по-лесно да се намери международно финансиране за изграждането му. Названието „Янтра" е съвсем условно, както условно е сложено име „Дунав" на нещо, което така или иначе се строи в момента, макар и като скоростен път, а не като пълноценна магистрала.

Това е проектът за пътя Видин – Ботевград, който е част от транспортния коридор Ориент-Източно Средиземноморие (Orient/East-Med Corridor). Той оптимизира връзките между германските пристанища на Северно и Балтийско море – Бремен/Бремерхафен, Хамбург и Росток и гръцките пристанища Атина (Пирея) и Патра, с морско продължение до Кипър. На българска територия пътят е дълъг 190 километра, като по-голямата част от трасето е в активен строеж, а за целия път има сключени договори със строителни фирми и ще бъде готов най-късно до 2030 г. Петдесетина километра от пътя дори вече се използват, макар и на три различни места. „Черно море" е най-брадясалият проект за българска магистрала, сравним единствено с „Хемус", която обаче все пак се строи. Темата за строителството на аутобан, който поне да свързва Бургас с Варна, се повдига всяко следващо десетилетие, но нуждите на туризма никога не са били в състояние да оправдаят такова съоръжение. Преди десетина години обаче се заговори за Black Sea Ring Highway, или Черноморски пръстен от аутобани, който да свърже Истанбул с Румъния, а оттам с Молдова, Украйна, Русия и Грузия, като магистралата да се придържа към крайбрежието. На наша територия трасето съвпада напълно с „Черно море", при това добавяйки още два участъка – от Малко Търново до Бургас и от Варна до Дуранкулак. Преди няколко месеца правителството дори подписа меморандум с Турция, в който общо взето се разрешава да се проучва такова начинание под формата на концесия. Което може и да е крачка към осъществяването на „Черно море" или просто поредната хубава идея.

Пускането на Дунав мост 2 при Видин-Калафат предшества с почти две десетилетия изграждането на подходяща пътна връзка през територията на България за трафика, идващ от германските пристанища в посока Гърция.

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