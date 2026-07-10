ЕС откри процедура за свръхдефицит срещу България

До 15 октомври трябва да представим необходимите мерки за намаляване на дефицита

Още 9 държави са в същата процедура

Съветът на ЕС е приел решение за откриване на процедура по прекомерен дефицит за България. Решението е взето днес и e отправена препоръка към нашата страна, в която се очертават посоката на разходите и графикът, които да доведат до изпълнение на условията за прекратяване на процедурата до 2029 година.

В съобщението се уточнява, че процедурата се предприема, когато страна от ЕС има държавен дефицит над 3 на сто от БВП. Отбелязва се, че прогнозираният държавен дефицит на България за 2026 г. е 4,1% от БВП и се очаква да продължи да остане над 3 на сто от БВП догодина. Използването от България на изключение за разходите за отбрана не обяснява напълно превишението над определения праг, се допълва в съобщението.

В препоръката си Съветът на ЕС посочва, че нашата страна следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври необходимите мерки за намаляване на дефицита. България следва да направи така, че номиналният кумулативен темп на растеж на нетните разходи не надвишава 4,2 на сто през 2026 г., 7,7 на сто през 2027 г., 11,4 на сто през 2028 г. и 15 на сто през 2029 г., се пояснява в съобщението.

Държавите в ЕС трябва да спазват бюджетната дисциплина, като дефицитът им не трябва да надвишава 3 на сто от БВП, а дългът им не трябва да бъде над 60 на сто от БВП. Всички държави от ЕС трябва да спазват тези стойности. Ако в някоя държава възникне прекомерен дефицит, целта на процедурата е се въведе засилено наблюдение, се обяснява в съобщението.

В началото на юни Европейската комисия представи оценка, според която нашата страна отговаря на условията за задействане на процедурата по прекомерен дефицит. Още 9 държави са в същата процедура - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Румъния.

В оценка за нашата страна в доклад от 142 страници ЕК отчете, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5 на сто от БВП през 2025 г. и се очаква да се увеличи допълнително и да остане над 4 на сто до 2027 г., включително заради предвидените разходи за отбрана.

След години на фискална дисциплина България отчита дефицити от 2020 г. насам, като дългът нараства по-бързо, сочи оценката. Решението за предприемане на процедурата се гласува от Съвета на ЕС.

Причината е отчетеният бюджетен дефицит за 2025 г., който надвишава допустимия праг от 3% от брутния вътрешен продукт, заложен в европейските фискални правила. Подобно развитие би поставило България под по-строг финансов надзор от страна на европейските институции и би наложило изготвянето на план за ограничаване на дефицита.

Процедурата предвижда редовен мониторинг на публичните финанси и конкретни препоръки за стабилизиране на бюджета. При продължително неспазване на изискванията са възможни допълнителни мерки, включително финансови санкции и ограничения върху достъпа до определени европейски средства.

Преди това финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над 8,5 млрд. евро.

По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата", които едва сега излизат наяве.

България беше поставена в същата процедура през юли 2010 г., а през юни 2012 г. Съветът на ЕС отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна.