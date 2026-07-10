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Илин Димитров обяви "план Маршал" за повече полети и германски туристи в България

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Министърът на туризма Илин Димитров на среща с посланика на Германия Ирене Планк и Соня Миклай, директор на Германо-Българската индустриално-търговска камара СНИМКА: Министерство на туризма

Работим за повече полети и повече германски туристи в България. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров по време на среща с посланика на Германия Ирене Планк и Соня Миклай, директор на Германо-Българската индустриално-търговска камара.

„Германският пазар е стратегически за България и трябва да върнем туристите с повече полети, по-силна реклама и конкретни действия", добави той.

Министърът подчерта, че вече са започнали разговори за изготвяне на общ план за възстановяване на позициите на България на германския пазар. В него ще бъдат включени въздушната свързаност, партньорства с туроператори, чартърни програми и нови рекламни формати, които да достигат директно до различните групи германски туристи.

„Чрез този „план Маршал" искаме да подкрепим повече полети и да насочим рекламата там, където хората реално избират своите пътувания", подчерта министър Димитров.

Посланик Планк приветства идеята за по-висока активност не само в летния сезон, но и по линия на целогодишния туризъм.

На срещата са обсъдени и възможности за възстановяване на туристическите роудшоута в Германия, повече посещения на немски журналисти и инфлуенсъри в България и съвместни инициативи с германския туристически бизнес. Домакинството на „Евровизия" също ще бъде използвано за по-силно представяне на България пред германците, съобщиха от ведомството. 

По време на конкурса се очаква страната ни да посрещне над 1000 журналисти, а Министерството на туризма планира поредица от събития и посещения, чрез които да покаже София и различни туристически места в страната.

Посланик Ирене Планк подчерта, че България е сигурна и интересна дестинация с голямо културно богатство. Обсъдени бяха и качеството на туристическите услуги, категоризацията на местата за настаняване и подготовката на кадри за сектора.

Министърът на туризма Илин Димитров на среща с посланика на Германия Ирене Планк и Соня Миклай, директор на Германо-Българската индустриално-търговска камара СНИМКА: Министерство на туризма

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