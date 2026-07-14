Природата влиза у дома, но в баланс с технологиите

Интериорът вече търси усещане за спокойствие, а не демонстрация на стил

Статията е част от луксозното премиум издание BUILD TREND, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

Изкуството може да се съчетае с функционалността. Скандинавският стил тачи естествените материали, многофункционални и удобни мебели, минимализъм, неутрални и меки цветове.

Пренасяме природата в дома си - това е тенденцията при обзавеждането в дигиталния свят, в който сме подложени на непрестанен поток от информация и визуален шум. Това е причината естествените форми все по-често да се превръщат в спасителен остров за съзнанието. И парадоксално - именно липсата на ред и симетрия ни действа най-успокояващо, защото в природата няма прави линии и строга закономерност. Интериорът вече не е просто визия, а преживяване за всички сетива. Освен цветовете все по-важен става допирът. Грапави плочки в банята, които напомнят за скала, по-груб текстил върху дивани и пердета, релефни дръжки и тапети – всичко това „заземява" пространството. Гланцовите мебели отстъпват пред матовите, а дамаските и тапицериите остават водещи, защото създават усещане за уют. При меката мебел най-лесно се постига ефектът на природната несиметрия – разчупени, „разлети" форми, които заменят строгите линии

Един от ключовите материали е дървото, но вече не обработено до съвършенство. Търси се натурална визия – с чепове, пукнатини, релефни ръбове, дори с частично запазена кора. Такива елементи могат да присъстват както в кухненската маса, така и във всеки плот или детайл в дома. Въпреки богатството на текстури цветовете остават спокойни и неутрални. Цветът на 2026 г. според Pantone е Cloud Dancer – облачно бяло. Най-светлият нюанс, избиран досега, носи послание за ново начало и нужда от чистота и фокус. Сиви тонове, кашмир и сатен също са актуални, като служат за фон, върху който лесно могат да се добавят акценти – най-често чрез текстил и декорации в пастелни цветове като синьо и зелено. Пердета, килими, дивани, картини и вази позволяват бърза промяна на настроението без сериозен ремонт. Всички тези елементи се вписват логично в скандинавския стил – минимализъм, естествени материали, функционалност и меки цветове.

На мебелното изложение ЕКСПОМЕБЕЛ бяха представени най-новите тенденции и решения. Тези панели вкарват релеф и природни форми в интериора.

Мебелите са удобни, многофункционални и лесни за поддръжка. На този фон детските стаи остават изключение. Те са ярки, шарени и изпълнени с герои от филми и книжки – от Мики Маус до супергерои. В същото време родителите все по-често търсят устойчиви решения – мебели, които „растат" с детето или могат да се използват дългосрочно. Промени има и при подовете. Мокетите се завръщат, особено в спалните и детските стаи, заради усещането за мекота. В същото време модерни решения като винил и SPC настилки печелят популярност. Те съчетават издръжливост, водоустойчивост и възможност да имитират различни материали – от дърво до бетон или гранитогрес. Това позволява едно пространство – например кухня и всекидневна – да бъде решено с една настилка, без визуално разделение. На фона на изчистените интериори силен акцент стават старите мебели. Тежките секции и скринове от 70-те и 80-те години се връщат не само като стил, но и като философия. Те са устойчиви, здрави и отговарят на новото мислене за по-малко потребление и повече грижа за ресурсите.

По-груб текстил върху меката мебел ни дава усещане за допир и събужда сетивата ни. Дървото трябва да е натурално с пукнатини и чепове.

Младите все по-често комбинират винтидж мебели с модерни решения или поставят съвременни елементи върху класически фон с орнаменти, корнизи и декоративни мазилки. Най-смелите идеи се реализират в къщите, където пространството позволява повече експерименти с материали и цветове. След пандемията интересът към живот извън града расте, а с него и търсенето на интериорни проекти за къщи. В апартаментите обаче има ограничения. Често собствениците искат да приложат всички идеи, които са видели онлайн, но резултатът може да бъде разочароващ.

„Домът не трябва да се превръща в шоурум", предупреждава Стефан Кичев. Според него прекаляването с мазилки, подсветки и декоративни елементи води до т.нар. визуален шум – усещане за претрупаност и дискомфорт. „Всяко нещо трябва да има своето място. Още на етап проектиране трябва да се мисли дори за най-елементарните детайли – като това къде ще стои кофата за боклук", допълва Михаел Върбанов. Функционалността става равностойна на дизайна.

Съвременните мебели все по-често са трансформиращи се – разтегателни, адаптивни, с допълнителни функции. Те не просто пестят пространство, а променят начина, по който живеем. Пример за това са решения, които позволяват на дивана да се пренастройва така, че хората да се обръщат един към друг – малък детайл, който връща комуникацията у дома. Тенденцията към уют обхваща и офисите. След пандемията работодателите се опитват да върнат служителите от хоум офиса чрез по-комфортна среда – мека мебел, зони за почивка, игри, дори барове за социален контакт. Почти задължителен елемент става и т.нар. цветно петно – картина или дори прозорец, който да дава визуална почивка от екрана. В крайна сметка новият интериор не гони съвършенство, а баланс. Между природа и технология, между естетика и функция, между визия и усещане за дом.

Умната закачалка е с универсален дизайн и сензори, измерващи качеството на въздуха и температурата.

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