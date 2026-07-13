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Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)

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Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)
(от ляво надясно) Екатерина Панайотова, Самуил Огнянов и Красимира Ковачка

Депозитът вече не е единственият въпрос, когато говорим за лични финанси. Все повече хора търсят отговор не само къде да държат парите си, а как да ги управляват така, че да компенсират инфлацията, да планират по-големи решения и да разбират риска, който поемат.

В новия епизод на видеоподкаста „ДЖОБни съвети“ гости са Екатерина Панайотова - главен изпълнителен директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг и зам.-директор "Банкиране на дребно" в УниКредит Булбанк и Красимира Ковачка - старши мениджър "Управление на индивидуални клиенти" в УниКредит Булбанк.

Разговорът е за личния банкер, дигиталното банкиране, инвестициите и момента, в който мобилното приложение вече не е достатъчно.

Автор на статията

Самуил Огнянов Самуил Огнянов

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