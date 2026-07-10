Зам.-министър Якимов: Подкрепяме мерките за стимулиране на инвестициите в ЕС

Подкрепяме мерки за стимулиране на инвестициите и модернизацията на индустрията в ЕС. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов на неформалното заседание на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз, проведено в Дъблин, Ирландия. Форумът събра представители на държавите членки за обмен на позиции и добри практики по ключови теми, свързани с бъдещето на европейската икономика.

Необходим е по-добър достъп до финансиране и по-малко регулаторни пречки за европейските предприятия с висок потенциал за растеж, изтъкна той.

По време на първата работна сесия, озаглавена „Мобилизиране на частно финансиране за разрастващи се малки и средни предприятия", заместник-министър Якимов представи българската позиция относно необходимостта от подобряване на достъпа до финансиране за предприятията с висок потенциал за растеж.

„България приветства инициативите на ЕС в областта на спестяванията и инвестициите. В този контекст подчертаваме необходимостта от предприемане на действия за облекчаване на достъпа до финансиране за европейските предприятия с висок потенциал за растеж и за промяна на регулациите на ниво ЕС, ограничаващи възможностите на институционалните инвеститори да инвестират в стартиращи и разрастващи се предприятия.", заяви Якимов.

Той отбеляза още, че според България е необходимо да бъдат предприети мерки за намаляване на регулаторните различия в рамките на ЕС, за засилване на стимулите пред институционалните инвеститори да влагат средства в рискови активи с висок потенциал, както и за по-добро свързване на капиталовите пазари с цел насърчаване растежа на малките и средните предприятия.

„Успоредно с това, държавите членки биха могли да насочат публично финансиране към свързване на активните и водещи предприемачески екосистеми с такива от други държави членки с цел постигане на синергия и регионален растеж.", посочи още заместник-министърът.

По думите му подкрепата за бизнес инкубатори към водещи университети с технически и икономически профил, както и насърчаването на финансовата грамотност и инвестиционната култура, са сред ключовите предпоставки за развитието на капиталовия пазар и предприемаческата екосистема в ЕС.

Втората работна сесия беше посветена на темата „Стимулиране на декарбонизацията на индустрията: енергийни системи, мрежи и конкурентоспособност в ЕС". В рамките на дискусията заместник-министър Якимов подчерта необходимостта процесът на индустриална декарбонизация да върви ръка за ръка със запазването и повишаването на конкурентоспособността на европейската индустрия.

„България споделя разбирането, че индустриалната декарбонизация следва да бъде разглеждана не само като инструмент за постигане на климатичните цели, но и като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността на европейската индустрия.", подчерта той.

Заместник-министърът акцентира и върху необходимостта от създаването на предвидима и балансирана рамка за индустриална електрификация, която да подпомага както конкурентоспособността на енергоемките отрасли, така и инвестициите в декарбонизация, енергийна ефективност и гъвкаво потребление.

Якимов посочи още, че България счита за необходимо да бъде извършена цялостна оценка на въздействието на Системата за търговия с емисии на ЕС върху енергоемките отрасли, както и да бъдат насърчени инвестициите в развитието и модернизацията на електроенергийните мрежи, съоръженията за съхранение на енергия и цифровизацията на инфраструктурата.

Той подчерта, че България споделя позицията електроенергийната мрежова инфраструктура да бъде определена като инфраструктура от първостепенно икономическо значение, което ще създаде условия за ускорено реализиране на стратегически инвестиции в сектора.

Неформалното заседание на Съвета по конкурентоспособност предостави възможност на държавите членки да обменят позиции по въпроси, свързани с укрепването на конкурентоспособността на европейската икономика, насърчаването на инвестициите и развитието на индустрията в Европейския съюз.