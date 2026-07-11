Стефан Белчев: Обсъжда се актуализация на таксата за смет и данъчните оценки на имотите

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Твърдо сме заявили, че няма да се вдигат данъците за допълнителни приходи в бюджета. Сивият сектор е един от проблемите и ще се работи в тази посока. Други мерки, които се обсъждат са актуализиране на такса смет и данъчните оценки.

Това каза в сутрешния блок на Би Ти Ви депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев.

По темата за такса "смет" и данъчните оценки на имотите каза, че са предложение на асоциацията на общините. Данъчните оценки не били актуализирани от 20 г.

Освен това управляващите анализират социално-осигурителната система, защото половината от фонда за пенсии се поема от републиканския бюджет.

Друг проблем са сертификатите, които се представят за плащане сега за свършена преди години работа, каза още Белчев.

По темата за "Райнметал" депутатът посочи, че ще направят всичко възможно да ги запазят като инвеститор, но действително в държавата нямало пари за съвместен завод с тях.