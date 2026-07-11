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Китай отчете рекордно потребление на електроенерги...

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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23206020 www.24chasa.bg

Китай отчете рекордно потребление на електроенергия

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Максималното електрическо натоварване в Китай достигна рекордните 1,518 млрд. киловата в петък, съобщиха от Държавната комисия за развитие и реформи.

Новият рекорд е с 10 млн. киловата по-висок от предишния и според комисията се дължи на няколко фактора, включително силното индустриално търсене, породено от бързото развитие на високотехнологичното производство, индустрията за електромобили и производството на изчислителна техника.

За увеличеното потребление са допринесли и секторът на услугите, включително зарядната инфраструктура за електромобили и центровете за обработка на данни, както и по-интензивното използване на климатици през летните месеци.

От комисията посочват, че през последните години Китай значително е разширил и модернизирал електроенергийната си инфраструктура, което позволява надеждно електроснабдяване в периодите на пиково натоварване и подпомага икономическото развитие и задоволяването на потребностите на населението.

По данни на Държавното енергийно управление към края на май 2026 г. общият инсталиран капацитет за производство на електроенергия в Китай е достигнал 4,01 млрд. киловата, което е най-високият показател в света.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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