Китай отчете рекордно потребление на електроенергия

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Максималното електрическо натоварване в Китай достигна рекордните 1,518 млрд. киловата в петък, съобщиха от Държавната комисия за развитие и реформи.

Новият рекорд е с 10 млн. киловата по-висок от предишния и според комисията се дължи на няколко фактора, включително силното индустриално търсене, породено от бързото развитие на високотехнологичното производство, индустрията за електромобили и производството на изчислителна техника.

За увеличеното потребление са допринесли и секторът на услугите, включително зарядната инфраструктура за електромобили и центровете за обработка на данни, както и по-интензивното използване на климатици през летните месеци.

От комисията посочват, че през последните години Китай значително е разширил и модернизирал електроенергийната си инфраструктура, което позволява надеждно електроснабдяване в периодите на пиково натоварване и подпомага икономическото развитие и задоволяването на потребностите на населението.

По данни на Държавното енергийно управление към края на май 2026 г. общият инсталиран капацитет за производство на електроенергия в Китай е достигнал 4,01 млрд. киловата, което е най-високият показател в света.