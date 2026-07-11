Китайският регулатор одобри листването на Shein на борсата в Хонконг

Китайската комисия за регулиране на ценните книжа (CSRC) одобри заявлението на онлайн търговеца на бърза мода Shein за първично публично предлагане (IPO) в Хонконг, става ясно от съобщение на регулатора, публикувано в петък.
Според документа материалите, подадени чрез китайското подразделение Guangzhou Shein International Import & Export Co., са приети. Компанията планира да емитира до 341,6 млн. обикновени акции и да се листне на Хонконгската фондова борса.
От Shein потвърдиха, че са получили необходимото регулаторно одобрение. Компанията заяви, че изборът на Хонконг като място за листване отразява намерението ѝ да запази силното си присъствие в Китай и увереността ѝ в перспективите за развитие на трансграничната електронна търговия.
В съобщението си CSRC уточнява, че при съществени промени преди приключването на листването компанията трябва своевременно да информира регулатора. След завършването на процедурата Shein ще трябва да представи доклад за резултатите в срок до 15 работни дни.
Регулаторът също така подчертава, че компанията трябва да изпълни всички изисквания, поставени от Държавната комисия за развитие и реформи и Министерството на търговията, както и да спазва приложимото законодателство в Китай и на пазарите, на които ще се търгуват нейните акции.
Ако листването не бъде осъществено в рамките на 12 месеца от одобрението, Shein ще трябва да актуализира подадените документи, преди да продължи процедурата.
CSRC отбелязва още, че одобрението представлява единствено потвърждение на регистрацията и не е оценка на инвестиционната стойност на акциите или гаранция за бъдеща доходност.
Основана през 2017 г. в Гуанджоу, Shein се превърна в една от най-големите световни платформи за онлайн търговия с модни стоки, обслужваща потребители в около 160 държави и региона. По информация на медиите компанията премести централата си в Сингапур през 2022 г., но продължава да поддържа значителни операции в Китай.
Според данни на компанията Shein е най-голямото предприятие за трансгранична електронна търговия в Гуанджоу, като чрез своята дейност подпомага около 60 000 компании по веригата на доставки и създава близо един милион работни места.
По данни на платформата за анализ на електронната търговия ECDB, цитирани от китайски медии, през 2025 г. брутната стойност на продажбите на Shein в световен мащаб е достигнала 84,77 млрд. долара, което представлява ръст от 40–45% спрямо предходната година.
Преди да избере Хонконг, компанията проучваше възможности за листване в САЩ и Великобритания. Според агенция Reuters Shein е изчаквала около година одобрение от китайските власти за реализиране на публичното предлагане.
Китайски експерти определят решението като знак за подкрепата на Пекин към частния сектор и платформената икономика, както и за стремежа на страната да разширява отварянето на капиталовите си пазари и да насърчава трансграничната електронна търговия. Според тях листването на Shein в Хонконг може да засили позициите на града като международен финансов център и да укрепи доверието на международните инвеститори.