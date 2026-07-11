Китайският регулатор одобри листването на Shein на борсата в Хонконг

Китайската комисия за регулиране на ценните книжа (CSRC) одобри заявлението на онлайн търговеца на бърза мода Shein за първично публично предлагане (IPO) в Хонконг, става ясно от съобщение на регулатора, публикувано в петък.

Според документа материалите, подадени чрез китайското подразделение Guangzhou Shein International Import & Export Co., са приети. Компанията планира да емитира до 341,6 млн. обикновени акции и да се листне на Хонконгската фондова борса.

От Shein потвърдиха, че са получили необходимото регулаторно одобрение. Компанията заяви, че изборът на Хонконг като място за листване отразява намерението ѝ да запази силното си присъствие в Китай и увереността ѝ в перспективите за развитие на трансграничната електронна търговия.

В съобщението си CSRC уточнява, че при съществени промени преди приключването на листването компанията трябва своевременно да информира регулатора. След завършването на процедурата Shein ще трябва да представи доклад за резултатите в срок до 15 работни дни.

Регулаторът също така подчертава, че компанията трябва да изпълни всички изисквания, поставени от Държавната комисия за развитие и реформи и Министерството на търговията, както и да спазва приложимото законодателство в Китай и на пазарите, на които ще се търгуват нейните акции.

Ако листването не бъде осъществено в рамките на 12 месеца от одобрението, Shein ще трябва да актуализира подадените документи, преди да продължи процедурата.

CSRC отбелязва още, че одобрението представлява единствено потвърждение на регистрацията и не е оценка на инвестиционната стойност на акциите или гаранция за бъдеща доходност.

Основана през 2017 г. в Гуанджоу, Shein се превърна в една от най-големите световни платформи за онлайн търговия с модни стоки, обслужваща потребители в около 160 държави и региона. По информация на медиите компанията премести централата си в Сингапур през 2022 г., но продължава да поддържа значителни операции в Китай.

Според данни на компанията Shein е най-голямото предприятие за трансгранична електронна търговия в Гуанджоу, като чрез своята дейност подпомага около 60 000 компании по веригата на доставки и създава близо един милион работни места.

По данни на платформата за анализ на електронната търговия ECDB, цитирани от китайски медии, през 2025 г. брутната стойност на продажбите на Shein в световен мащаб е достигнала 84,77 млрд. долара, което представлява ръст от 40–45% спрямо предходната година.

Преди да избере Хонконг, компанията проучваше възможности за листване в САЩ и Великобритания. Според агенция Reuters Shein е изчаквала около година одобрение от китайските власти за реализиране на публичното предлагане.

Китайски експерти определят решението като знак за подкрепата на Пекин към частния сектор и платформената икономика, както и за стремежа на страната да разширява отварянето на капиталовите си пазари и да насърчава трансграничната електронна търговия. Според тях листването на Shein в Хонконг може да засили позициите на града като международен финансов център и да укрепи доверието на международните инвеститори.