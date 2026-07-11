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Дизелът леко поскъпва, бензинът задържа цената си въпреки напрежението в Близкия изток

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СНИМКА: Pixabay

Цените на горивата у нас остават сравнително стабилни, въпреки новото напрежение в Близкия изток. През последната седмица леко поскъпване се наблюдава единствено при дизеловото гориво, докато най-масовият бензин А95 запазва цената си. Това показват данните на платформата Fuelo към 11 юли.

Средната цена на бензин А95 остава 1,48 евро за литър – без промяна спрямо предходната седмица. В сравнение с преди месец обаче бензинът е поевтинял с около 6 евроцента на литър, което представлява спад от близо 4 процента, предава БТА.

При дизела се отчита лек ръст. Средната цена вече е 1,52 евро за литър, което е с около 2 евроцента повече спрямо миналата седмица. Въпреки това на месечна база дизеловото гориво остава по-евтино с около 9 евроцента за литър.

Премиум дизелът също поскъпва с около 2 евроцента през последната седмица и вече се продава средно за 1,73 евро за литър. Спрямо преди месец обаче цената му е намаляла с близо 5 процента.

Продължава поевтиняването на пропан-бутана. Средната му цена е спаднала с около 1 евроцент за литър до 0,62 евро, а за последния месец намалението достига близо 9 процента.

Леко увеличение има и при метана. Средната му цена е 1,26 евро за килограм, което е с около 1 евроцент повече в сравнение с предходната седмица.

Според анализаторите движението на цените е повлияно от събитията на международните пазари. 

СНИМКА: Pixabay

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