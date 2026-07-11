Пламен Димитров, КНСБ: Не изключвам дребни поправки на бюджета преди второ четене

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Не изключвам дребни поправки на бюджета преди второ четене – за текущите разходи и капиталовите. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред NOVA NEWS.

По думите му основният въпрос остава изпълнението на условията за получаване на петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Големият въпрос е дали ще изпълним условията за петото плащане по ПВУ. 56 реформи, много от тях законодателни", коментира той.

Според лидера на КНСБ е възможно да има развитие, което да доведе до свиване на бюджетния дефицит.

„Очаквам някакво движение, така че да свием дефицита от 5,7% на 4,1%, колкото каза, че ще бъде Европейската комисия. Това са 2 милиарда евро разлика. Повтарям – 2 милиарда евро разлика между внесения бюджет и това, което Комисията прогнозира като дефицит", каза Димитров.

Коментирайки бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), той отбеляза, че в приходната му част са заложени мерки, които могат да увеличат постъпленията в системата, като повишаването на максималния осигурителен доход и на минималните осигурителни прагове.

По думите му обаче проблемът е, че социалните плащания остават без промяна.

„Лошата новина е, че социалните плащания или обезщетенията остават същите", каза Димитров.

Той уточни, че минималното и максималното обезщетение за безработица, както и обезщетението за майчинство през втората година, остават замразени.

„Минималното и максималното обезщетение за безработица са замразени, обезщетението за майчинство през втората година е замразено. Това не е добре, хората там отдавна очакват промяна", заяви президентът на КНСБ.

Според него обезщетението за майчинство през втората година трябва да бъде обвързано с осигурителния принос, подобно на първата година, макар и при по-нисък процент.

„За 2027 година ще продължим да предлагаме подобна мярка", каза Димитров.

Той отново постави въпроса за осигуровките на държавните служители. По думите му, ако те започнат сами да плащат осигурителните си вноски, трябва да отпадне Законът за държавния служител.

„Ако има обществена нагласа, че всички трябва да сме равни, тогава да сме равни", заяви Димитров.