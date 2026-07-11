Apple съди OpenAI и двама бивши свои служители за кражба на търговски тайни

Apple заведе дело срещу OpenAI и двама свои бивши служители, обвинявайки ги, че са присвоили поверителна информация за хардуерни разработки, включително продуктови дизайни и данни за веригата на доставки, в подкрепа на навлизането на компанията зад ChatGPT на пазара на потребителски устройства.

Искът, подаден в Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Калифорния, твърди, че е имало координирани усилия за кражба на конфиденциална информация на Apple, включително продуктови дизайни, производствени процеси и стратегии за управление на веригата на доставки.

Делото е насочено срещу бившия старши инженер по системна електроника в Apple Чанг Лиу, бившия вицепрезидент по продуктов дизайн за iPhone и Apple Watch Тан Ю Тан, както и срещу OpenAI Foundation, OpenAI Group PBC и io Products.

Така спорът между Apple и разработчика на ChatGPT, който тлее от месеци, навлиза в нова, много по-остра фаза. От OpenAI засега не са отговорили на запитването на Reuters за коментар, пише ynetnews.

Според Apple Чанг Лиу не е върнал служебния си лаптоп, а впоследствие е използвал пропуск в системата за удостоверяване, за да получи достъп до вътрешната мрежа на компанията. Там той е изтеглил „десетки поверителни файлове, свързани с хардуерните разработки на Apple".

Компанията твърди още, че Тан Ю Тан „методично е използвал поверителната информация на Apple в полза на OpenAI", като преди напускането си е изпращал на личния си имейл информация за доставчици на Apple и вътрешни анализи на индустрията.

Източник, запознат със случая, заяви пред Ройтерс през май, че OpenAI е обмисляла правни действия срещу Apple, включително официално уведомяване за предполагаемо нарушение на договор, но без непременно да завежда съдебен иск.

Напрежението между двете технологични компании показва колко ожесточена е станала надпреварата в разработването на продукти с изкуствен интелект, особено в борбата за висококвалифицирани специалисти и защитени технологии.

През 2024 г. Apple представи своята платформа Apple Intelligence, като интегрира технологията в приложенията си, включително Siri, и добави достъп до ChatGPT на устройствата си. Благодарение на партньорството потребителите могат да получават отговори от ChatGPT чрез Siri, както и да се абонират за услугата директно от настройките на iOS.

Миналата година OpenAI придоби хардуерния стартъп io Products, основан от бившия дизайнер на Apple Джони Айв, в сделка на стойност 6,5 млрд. долара. Сделката подчерта амбициите на OpenAI да разшири дейността си отвъд софтуера и да навлезе на пазара на потребителски хардуер. Джони Айв не е сред ответниците по делото.

Миналия месец Apple пусна дългоочакваното обновление на Siri – две години след като първоначално обеща мащабни подобрения, чието въвеждане беше неколкократно отлагано.