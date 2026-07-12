Ива Петрова за "Боташ": Нито от българска, нито от турска страна са поставяни допълнителни политически условия

Договорът "Боташ" е едно търговско споразумение между две компании. Нито от българска, нито от турска страна са поставяни допълнителни политически условия.

Това каза министърката на енергетиката Ива Петрова в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Тя заяви, че "Булгаргаз" и "Боташ" са се споразумели за решение за използване на пълния потенциал на договора.

"Нашата амбиция като правителство е "Булгаргаз" да има една силна стратегия за използването на договора, за да може България да се развие на енергийната карта на региона", каза Петрова. И допълни, че решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.

"Договорът е сключен между две търговски компании през 2022 г. Той е използван, когато става въпрос за сигурността на доставките, но по чисто политически причини не се даваше гласност на използването му", обясни министърката.

Тя увери, че България няма да плаща за резервирания капацитет, а само за този, който използва за доставки.

Замразяването за 15 месеца на договор с "Боташ", по който България плащаше по над 500 хил. евро на ден, независимо дали го използва или не, бе съобщено след среща на премиера Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара в началото на седмицата.

"Булгаргаз" и "Боташ" подписаха и протокол. За тези 15 месеца ще се плаща само когато се използва капацитет за доставка на газ през турската мрежа. Така българската компания може да спести над 200 млн. евро.

"Замразяването на договора с "Боташ" няма нищо общо с изграждането на магистрала "Черно море", с безплатен пренос на ток през България, с водите на реките Марица и Тунджа, с блок "Хан Тервел" (намира се в Черно море и там се правят проучвания за нефт и газ - бел. ред.), с въздуха, който дишаме, и който и да е друг проект", уточни Радев след срещата в понеделник.

Според премиера споразумението постига съществено намаляване на цената на регазификация и пренос.

Така заедно с Турция можем да бъдем по-ефективни и максимално да използваме нашия потенциал да доставяме газ в още по-големи количества в Централна и Източна Европа, заяви още Радев тогава. И обеща, че договорът ще бъде оптимизиран на база на този протокол, който има важни основополагащи параметри.