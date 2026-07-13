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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23209053 www.24chasa.bg

Белгия въвежда пътни винетки за леки автомобили

Георги Луканов

[email protected]

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Флагът на Белгия СНИМКА: АРХИВ Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Белгия бе една от малкото страни в Европа, която не налагаше такси при преминаване на чужди шофьори през пътната и мрежа с леки автомобили. От 1 май догодина това се променя. 

Един стикер ще бъде валиден за цялата страна, но цената му ще варира в зависимост от нивото на замърсяване на превозното средство. Базовата цена на винетката ще бъде 100 евро годишно за автомобили, отговарящи на екостандарта Евро 4 или по-нов. Превозните средства с нулеви емисии, независимо дали са електрически или задвижвани с водород, ще се възползват от най-ниската ставка от 90 евро годишно. И обратно, най-замърсяващите автомобили, отговарящи на стандарт Евро 3 или по-стар, ще трябва да плащат 125 евро годишно.

Ще се предлагат и еднодневни, десетдневни, тридесетдневни или двумесечни карти.

Флагът на Белгия СНИМКА: АРХИВ
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