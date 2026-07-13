Започна внедряването на нови евтини батерии с пробег до 1500 км

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Китайският гигант обяви официално, че започва веднага внедряването на нова по-евтина батерия с пробег до 1500 км, която би трябвало да доведе до намаляване на цената на градските електрически коли.

CATL официално представи новото поколение на своите натриево-йонни батерии (Sodium-Ion 2.0). Те предлагат 20% по-голям пробег при ниски температури в сравнение с предходното поколение.

Това е ключово, защото ще позволи на производителите да правят малки градски електромобили с цена под 15 000 евро, които да не губят капацитет през зимата.

Производството им е с 30% до 40% по-евтино спрямо стандартните LFP (литиево-желязо-фосфатни) батерии заради изобилието от натрий, който се добива лесно.

Батериите работят безпроблемно при температури от минус 40 до плюс 70 градуса. Те запазват близо 90% от капацитета си при екстремен студ, което решава най-големия проблем на зимното шофиране.