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Без 5 звезди в краш тестовете, ако няма физически бутони в колата

Георги Луканов

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Допълнителните въздушни възглавници ще дават повече точки по време на краш тестовете на Euro NCAP.

Европейската организация за безопасност Euro NCAP въвежда строги изисквания, според които от следващата година нов автомобил няма да получи максималните пет звезди, ако ключови функции не се управляват от физически бутони.

Промяната цели повишаване на безопасността чрез ограничаване на разсейването, причинено от централните тъчскрийн дисплеи.

Производителите ще трябва да запазят класическите контроли за мигачи, чистачки, аварийни светлини, клаксон и eCall.

Решението представлява повратна точка в автомобилния дизайн, заставяйки индустрията да балансира дигиталните технологии с ергономията, защото всички производители се стремят да вземат максималните пет звездички при краш тестовете.

Допълнителните въздушни възглавници ще дават повече точки по време на краш тестовете на Euro NCAP.
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