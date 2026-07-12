Андрей Новаков: 1,80 евро - толкова е оскъпяването на билета за полет от новите правила

Европейският парламент одобри при полети родителят да не плаща допълнително, за да седи до детето си, цената на самолетния билет да включва и ръчен багаж и по-лесни обезщетения при закъснели полети. Водещ преговарящ на ЕП и вносител на регламента беше българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.

„Срамно е да кажеш, че Европейският парламент и Европейският съвет са преговаряли 13 години, за да свършат нещо. Но, от друга страна, ми е много сладко, когато се падне на един българин да отиде и да приключи работата, която беше „забатачена", каза по bTV Новаков.

Авиокомпаниите се опитаха да настроят хората срещу еврорегламента още преди началото на преговорите, че ще вдигнат цените на билетите заради него. Предложих на Европейската комисия да направи изследване, което обективно да каже това законодателство колко би оскъпило билетите. Отговорът бе 1,80 евро. Ако е повече от това, авиокомпаниите да си намерят ново извинение, каза Новаков.

По думите му сега едва 11% от хората, които имат право на обезщетение, могат да си получат парите. Така е направено, че да се откажеш.

"Само на една от авиокомпаниите трябва да влезеш в 14 подменюта, за да намериш мястото, където да си подадеш документите и като ги подадеш, ти връщат имейл, че не си го подал правилно, накрая са изтекли сроковете, в които можеш да си получиш парите. С новия регламент авиокомпанията ще има 4 дни да се свърже с пасажера и да му каже как да си получи парите. И в рамките на 30 календарни дни трябва да му ги изплати по сметката", каза Новаков.