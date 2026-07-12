Нидерландия търси български партньори за използване на геотермалната енергия в оранжериите

Правителствената Агенция за предприемачество на Нидерландия организира мисия в България за използването на геотермална енергия в оранжериите, която ще посети страната ни от 24 до 26 ноември. Това се посочва на сайта на aгенцията, която е част от министерството на икономическите въпроси на Нидерландия.

Целта на мисията е да се обменят идеи за иновативни и устойчиви решения на предизвикателствата в оранжерийното градинарство, свързани с геотермалната енергия, както и проучване на възможностите за сътрудничество с български партньори, се казва в съобщението. Акцентът е върху сътрудничеството и иновациите по цялата верига на стойността.

България предлага много възможности за устойчив растеж в оранжерийното градинарство, пояснява БТА. Страната разполага с благоприятни природни условия, силни традиции в градинарството и стратегическо местоположение по отношение на европейските експортни пазари. В същото време високите разходи за енергия и остарелите оранжерии възпрепятстват производството и конкурентоспособността, гласи публикацията на сайта на агенцията. Геотермалната енергия може да допринесе за по-устойчиво и по-силно развитие на сектора. Това създава възможности за нидерландски компании с опит в оранжерийното градинарство, енергетиката и геотермалните технологии.

В тридневна програма са предвидени семинар и срещи с представители на публичния и частния сектор - бизнес организации и лидери в областта на оранжерийното производство и геотермалната енергия; потенциални инвеститори; държавни служители в областта на земеделието и храните, енергетиката, околната среда и водите; научни и изследователски институции; български и международни финансови институции. Планирани са и посещения във водещи български оранжерии и други ключови участници в сектора.

14 юли е срокът, до който заинтересовани нидерландски бизнесмени, предприемачи и инвеститори могат да се запишат за мисията в България.