Дъждовете удариха качеството на част от пшеницата, но няма риск за хляба (Графика)

Прогнозите са за реколта, която ще покрие вътрешното потребление и ще остави значителни количества за износ

Още при официалния старт на жътвата в средата на юни земеделското министерство обяви първата си прогноза за реколта 2026 - между 6,5 и 6,8 милиона тона пшеница и малко над 1 милион тона ечемик. Ако тези очаквания се потвърдят, България отново ще произведе значително повече зърно, отколкото е необходимо за вътрешно потребление, което ще позволи да се запази позицията на страната като нетен износител.

След няколко трудни години, белязани от суша, климатични крайности и ниски изкупни цени, българските зърнопроизводители изразяват надеждата, че

тази година ще бъде добра

Но предпочитат да не избързват с оценките, тъй като в земеделието и няколко дни с проливни дъждове или градушки могат да променят картината.

Както впрочем се е случило в някои части на страната и вече се говори, че зърното на места няма да става за производство на хляб. “Засега новините са, че е с ниско протеиново съдържание, което означава, че основна част от реколтата, особено в районите на Северна България, става единствено за фураж. Това се дължи на обилните дъждове в периода, в който зърното е оформяло класа, което е довело до промиване на протеиновото съдържание”, споделя Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.

Въпреки това пробите към момента показват, че със сигурност има и пшеница със страхотен протеин. Нормално било да има различия в качествата при различните сортове и предвид дъждовете, но няма нищо необичайно в сравнение с предишни години.

“За хляба на България няма място за притеснение. Ние работим с най-добрата пшеница, защото пшеница с компрометирани хлебопекарни качества

не влиза в българските мелници

и от нея не се произвежда хляб”, категорична е Кукушева. И прави уговорката, че жътвата все още не е приключила. Когато зърното е прибрано в хамбарите, може да се каже какво е количеството и качеството.

Радостина Жекова, която е председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, също потвърждава това. “Реално на места няма много добри протеини. Със сигурност обаче има и пшеница, която е със страхотни качества. Така че предполагам, че ще имаме абсолютно достатъчно хлебна пшеница, за да имаме български, хубав хляб”, казва тя.

Даже конкретно за Добруджа споделя, че годината върви по-добре от миналата по отношение на културата. Рапицата също била с много добри показатели и добиви и се жънела в момента. Ечемикът също, той се търси предимно от фуражните заводи.

В област Добрич с пшеница са засети 1 292 950 дка. Ожънатите площи досега са 157 300 дка, средният добив към момента е 676 кг. При ечемика жътвата е почти завършила. Прибрана е реколтата от 223 730 декара от общо засетите 248 160, средният добив достига 635 килограма от декар. Продължава и прибирането на маслодайната рапица. От засетите 192 200 декара са готови 115 500 декара, при среден добив 387 килограма за декар.

Данните на агростатистиката показват, че през последните четири години производството на пшеница като цяло се движи във възходяща посока - от 6,23 млн. тона през 2022 г. до рекордните 7,353 млн. тона през 2025 г. Това превръща България в един от стабилните производители на хлебно зърно в Черноморския регион.

Още по-показателна е динамиката при останалите култури. Докато при ечемика през миналата година беше отчетено производство от 1,064 млн. тона - най-високото за последните години, царевицата продължава да е най-проблемната култура. След добив от близо 2,5 млн. тона през 2022 г. производството се свива до едва 993 хил. тона през 2025 г., или с близо 38% по-малко спрямо предходната година. Основната причина остава поредицата от сухи и горещи лета, които удариха именно пролетните култури.

При слънчогледа също се наблюдава постепенно понижение на производството – от над 2,1 млн. тона през 2022 г. до 1,571 млн. тона през 2025 г., докато рапицата направи впечатляващо възстановяване. След слабите 158 хил. тона през 2024 г. миналата година производството достигна 319 хил. тона, което представлява увеличение със 102% на годишна база (виж инфографиката).

Кукушева обаче обръща внимание, че в последната година и половина не се е събирал Консултативният съвет по зърното, което не било добре, тъй като

нямали официални данни за преходните запаси

А когато консултативните съвети не работели, това се отразявало негативно на целия пазар.

“Цената на пшеницата на международната борса в момента е сравнително ниска спрямо очакванията на зърнопроизводителите. В някои райони на България себестойността на продукцията е по-висока от борсовата цена, но затова съществува субсидирането, което те получават, за да покрият част от нереализираните приходи”, отбелязва тя. Но добрата новина е, че България ще продължи да бъде на първо място в Европа по производство на количество зърно на глава от населението.

Все пак пазарната среда продължава да бъде основният източник на тревога за сектора. След началото на войната в Украйна, която доведе до рекордни цени на международните пазари, днес ситуацията е съвсем различна. Световното производство остава високо, а цените трудно намират посока за по-сериозен ръст. Това означава, че дори

при добра реколта приходите на стопанствата няма автоматично да нараснат

Допълнително влияние оказва и силната конкуренция в Черноморския регион. Русия продължава да бъде водещ фактор на международния пазар на пшеница, а добрите перспективи за реколтата в Румъния също увеличават натиска върху цените. За българските производители това означава, че ще трябва да разчитат не само на количеството, но и на качеството на продукцията, както и на добрата организация на продажбите.