След 4 години новите сгради – със солар на покрива или с термопомпа

Когато цялата държава харчи много ток, блокът трябва да минава на енергия от батерии

В имотните обяви да пише колко разходва жилището за отгопление

Само след 4 години новите сгради у нас ще трябва да се проектират и строят така, че да са с нулеви емисии. Това предвижда проектозакон за енергийната ефективност, изготвен от екип на Министерството на енергетиката съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Това означава, че енергията, която използва сградата за нуждите на отоплението, топлата вода, осветлението и охлаждането, трябва да бъдат осигурявани основно от възобновяеми енергийни източници,

произведени на място или в непосредствена близост до сградата.

Сред възможните решения са фотоволтаични инсталации, използване на слънчева енергия и високоефективни термопомпени системи.

В тези изменения се транспонират две евродирективи. Едната е за енергийната ефективност – със срок за въвеждане в националното законодателство 11 октомври 2025 г., а другата - за енергийните характеристики на сградите със срок за транспониране 29 май 2026 г. Промените са, за да се постигнат целите на съюза на декарбонизация до 2050 г., с междинна цел намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. Другата цел е намаляване на потреблението на енергия в ЕС най-малко с 11,7 на сто през 2030 г. И сега много собственици на апартаменти в панелни блокове слагат солари на покрива, които произвмеждат енергия колкото за асансьорите, домофоните и осветлението на стълбището. СНИМКА: “24 ЧАСА”

С новите изисквания се преминава към надграждане на сегашните критерии за енергийна ефективност, като се преминава от сгради с минимално потребление на енергия към такива с нулеви емисии.

От 1 януари 2030 г. нататък ще се изграждат до ключ само сгради с нулеви емисии. За публичните сгради това изискване

ще влезе в сила две години по-рано - от 1 януари 2028 г.,

обясниха експертите на министерството.

Енергията, която се потребява в такива сгради, трябва да бъде основно от възобновяеми източници. Може и да е електрическа енергия от мрежата, но тя трябва да е на база ядрена енергия и ВЕИ, а при парното топлоенергията да е произведена от висококомбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Ако в мрежата има електрическа енергия от изкопаеми горива, то сградата, която я ползва, не е с нулеви емисии.

Освен всичко друго има вече специални изисквания за начина, по който ще бъде изградена сградата. Законопроектът е записал например тя да бъде така ориентирана, че да усвоява максимално слънцегреенето.

В законопроекта има изисквания и за автоматично управление на техническите сградни инсталации - тези за отопление и охлаждане, топла вода и електрическа енергия. Това означава, че в час на пиково потребление на ток в държавата с автоматичното си управление тази сграда може да преминава към собствено захранване с енергия, например от заредена батерия с енергия от фотоволтаичната инсталация.

Може и електронно и

дистанционно да се настройва самото потребление

Примерно - да си включиш климатичната инсталация, да я спреш, да я намалиш, да регулираш определени параметри.

Най-масовото нещо, което би могло да се използва, за да се отговори на новите изисквания, е термопомпата. Тя предлага най-ниските експлоатационни разходи в сравнение с всички останали климатични и отоплителни системи – около 4 пъти например спрямо обикновен климатик. Но и първоначалната инвестиция е най-голяма. Например за средностатистическа еднофамилна къща от около 150 кв.м с обем 390 куб.м една инсталация на термопомпа “въздух-вода” е средно между 6 хиляди и 11 хиляди евро. Ако става дума за жилищна кооперация, разходът е още по-голям, но пък сумата се разхвърля между повече собственици на апартаменти, така че в крайна сметка оскъпяването пак е горе-долу толкова.

Фотоволтаичните системи също струват немалко. И сега у нас някои блокове си слагат соларни панели, като в най-масовия случай

инвестицията излиза по около 500 евро на апартамент,

ако става дума за стандартен панелен блок с по 24 апартамента на вход. Това е обаче само за мрежова система без батерии, при която токът е достатъчен само за асансьора, осветлението на стълбището и домофоните и на практика хората няма да имат тези разходи.

Ако трябва да се захранват и апартаментите, трябват вече инсталации с мощност над 20 киловата, които струват минимум 25 хиляди евро за същия вход с 24 апартамента. Ако има и батерии и възможност за връщане на излишъка от ток обратно в мрежата, сумата може да стане и двойна и дори тройна.

Сделка с жилище само ако има документ колко енергия харчи

При продажба на апартамент или къща продавачът е длъжен да предостави достъп на купувача до сертификат за енергийните характеристики на сградата, пише още в проекта за промени. Същото задължение ще има и собственик, когато дава имот под наем. Нещо повече - в имотните обяви ще се отбелязва разходът на енергия в киловатчас на квадратен метър.

Изискването за сертификат за енергийните характеристики на една сграда при сделка го има и сега в закона. Но тъй като се преминава към електронни сертификати за класа сграда, продавачът или наемодателят се задължават да предоставят достъп до дигиталния документ.

Сертификатът се издава след обследване. То и сертифицирането се извършват от лица, които са вписани в регистър към Агенцията за устойчиво енергийно развитие и отговарят на определени изисквания. Сега голяма част от обследванията се правят при финансиране на мерки за саниране по европейски програми. През 2023 г., например при обновяване на сграда в столицата със средства по ПВУ цената за обследване и издаване на паспорт на сградата

е била средно 1,53 евро/кв.м

Новите текстове предвиждат сертификатът да е електронен цифров документ, като дигитализацията ще се случи след промяна в наредба. Ако има вече сертификат и срокът му не е изтекъл, не е нужно дигиталното му преиздаване, предвижда проектът.

От 10 години всички блокове и къщи, както и обществени и публични сгради са били длъжни да направят разходи за обследване и да имат сертификат. Такъв обаче

повечето все още нямат

В скалата за енергийната ефективност сградите са в класове от А до G, като първият е за най-ниските харчове на енергия, а последният е за най-разходващите.

Проектът предвижда изключения от обследване и сертифициране за молитвени домове и малки сгради до 50 кв. м.

Може да бъдат обследвани, но не сертифицирани временни сгради с планирано ползване до 2 години, къщи, които се ползват само до 4 месеца в годината, нежилищни сгради за селскостопанска дейност, производствени сгради и складове.

Къщи, които са паметници на културата от местно или национално значение, може да бъдат обследвани и сертифицирани, но мерките за енергийна ефективност

не трябва да нарушават

архитектурните и художествени характеристики, пише още в проекта.

Проектозаконът предвижда и възможност, по желание на собственика, след обследването да се направи и паспорт с мерки за енергийна ефективност. Тези мерки не са задължителни, освен ако собственикът не иска да оптимизира потреблението на енергия за отопление и охлаждане.

Паспортът не е задължителен

Препоръки за изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност се съдържат в доклада от обследването, които собственикът на сградата трябва да извърши, за да подобри енергийните характеристики на сградата, да използва по ефективни уреди/системи и т.н. Паспортите са по желание на собственика и следва да бъдат съобразени с възможностите му.

Ще следят и обществените поръчки дали водят до спестяване на енергия

Голямото изискване в законопроекта е прилагане на принципа “енергийната ефективност на първо място”. Задължителен е при планиране на инвестиции в проекти за енергийни системи за над 100 млн. евро, а при инвестиции в транспортна инфраструктура, когато засягат потреблението или снабдяването с енергия, прагът е над 175 млн. евро.

Контролът е на Комисията за енергийно и водно регулиране за операторите на преносната и разпределителните системи за електрическа енергия и газ, като ще се разширят правомощията и на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за прилагането на този принцип при крайното потребление на енергия. Предвидено е разработването и публикуването на указания от министъра на енергетиката с участието на агенцията.

За публичните сгради изискването е

намаляване на енергийното потребление с 1,9% годишно към 2030 г.

Изискват се мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3% от общата разгъната застроена площ на сгради на държавната и местна власт с цел да се приведат към нулевите емисии. Това се отнася и за сгради, които не са държавна и общинска собственост, но се населяват от такива институции.

В този случай публичният орган следва да преговаря със собственика при подновяване на наема, при промяна на предназначението, при извършването на основен ремонт или във връзка с поддръжката на сградата, с цел установяване на условия в договора за превръщането на сградата в най-малко сграда с близко до нулево потребление на енергия или в сграда с нулеви емисии.

Въведена е цел 23% да е делът на кумулативните спестявания на енергия

при крайното потребление и това да се постига при домакинства в енергийна бедност или уязвими потребители. Кумулативни спестявания на енергия означава, че се отчитат натрупаните във времето спестявания от мерки като саниране, подмяна на отоплителни уреди, по-ефективни електроуреди и други.

При обществените поръчки, когато са за над 10,52 млн. лв. за строителство, 273 хил. лв. за услуги и доставки и ред други прагове, възложителите ще трябва да купуват само стоки, услуги с високи показатели за енергийна ефективност.

Държавните и общинските възложители могат да закупуват само продукти с високи показатели за енергийна ефективност, когато за тях има приложими европейски изисквания за енергийно етикетиране или екодизайн.

С предвидените промени се разширява обхватът на възлагащите органи по Закона за обществените поръчки, които трябва да прилагат изискванията за енергийна ефективност и се добавят изисквания и при възлагане на концесии по Закона за концесиите.