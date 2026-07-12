Европейското производство на коли е застрашено заради непроменените зелени цели на ЕС

Европейската индустрия за производството на автомобили е под риск, тъй като непроменените регулации относно емисиите въглероден диоксид могат да застрашат конкурентоспособността на Европа в този сектор.

Това посочи Карин Родстрьом, главен изпълнителен директор на германския производител на камиони и автобуси „Даймлер трък“ (Daimler Truck) в интервю за ДПА в Берлин.

„Ако регулацията относно въглеродния диоксид остане непроменена, Европа излага на риск конкурентоспособността на своята индустрия за производство на търговски превозни средства“, каза Родстрьом, допълвайки, че според нея законодателите да осъзнават спешността на въпроса.

Освен ръководител на „Даймлер трък“ Карин Родстрьом е и председател на Борда за търговски превозни средства към Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), уточнява БТА.

За да бъдат постигнати климатичните цели на Европейския съюз, емисиите въглероден диоксид от новите тежкотоварни търговски превозни средства трябва да се намалят с 43 на сто до 2030 г. спрямо нивата от 2019 година. Според Европейската комисия тежкотоварните превозни средства са отговорни за над 25 на сто от емисиите на парникови газове, отделяни от пътния транспорт в Европейския съюз (ЕС) и за повече от 6 на сто от общите емисии на парникови газове. За да се постигне това понижение от 43 на сто, според изчисленията на Родстрьом около 35 на сто от всички новорегистрирани камиони в Европа през 2030 г. ще трябва да бъдат със задвижване на база батерии и електричество или водород.

По думите ѝ, предизвикателството се състои в това, че през 2025 г. едва 2 на сто от всички тежкотоварни камиони в Европа са били електрически. Преходът от 2 на сто през 2025 г. до 35 на сто през 2030 г. би бил „наистина голямо предизвикателство“.

„Даймлер трък“ ще трябва да плати около 120 млн. евро за всеки пропуснат процентен пункт. „За европейската индустрия за търговски превозни средства това би имало екзистенциални последствия“, предупреди тя.

„Ако например не постигнем целите с 10 процентни пункта, на практика вече няма да печелим никакви пари от сегмента на „Мерцедес-Бенц Тръкс“ (Mercedes-Benz Trucks)“, каза тя.

За сравнение, през 2025 г. сегментът отчете оперативен резултат (печалба преди лихви и данъци - EBIT) в размер на 698 млн. евро. През 2024 г. „Мерцедес-Бенц Тръкс“ отчете оперативна печалба от 922 млн. евро, като приходите и през двете години възлизаха на около 20 млрд. евро. „Мерцедес-Бенц Тръкс“ оперира под бранда „Мерцедес-Бенц“ в Европа, Азия, Африка и Латинска Америка.

„Най-големият проблем остава инфраструктурата и зареждането“, заяви Родстрьом. Дори онези, които искат да преминат към електрическа мобилност, не са сигурни дали в бъдеще ще могат да зареждат превозните си средства по маршрутите си, каза шефът на компанията, която е част от състава на основния индекс на Франкфуртската фондова борса DAX.

Друго предизвикателство е постигането на равенство на разходите, за да станат електрическите камиони конкурентоспособни спрямо тези с двигатели с вътрешно горене. Това зависи от цените на електроенергията и дизеловото гориво. „Дизелът е сравнително евтин енергиен източник“, каза Родстрьом. Нейните клиенти управляват бизнеса си с много малки маржове на печалбата. „Те не могат да си позволят скъпи експерименти“, каза мениджърката, която е родом от Швеция. Според нея в много отношения дизелът все още е разумно решение за клиентите.

„Призоваваме за преразглеждане на регулацията за емисиите на въглероден диоксид. Това трябва да бъде трезва оценка на реалността“, заяви Радстром. Наред с другото, регламентът за въглеродните емисии трябва да бъде обвързан с разширяването на инфраструктурата, която трябва да се разгръща с по-бързи темпове.

„Все още е твърде рано да се каже, че трябва да променим целите“, каза Родстрьом. Но предвид бавното изграждане на инфраструктурата и липсата на готовност сред ключови държави членки на ЕС да въведат диференциация на таксите за тежкотоварни автомобили в зависимост от емисиите въглероден диоксди, е напълно предвидимо, че секторът ще се нуждае от повече време, за да постигне целите, поставени за 2030 година.