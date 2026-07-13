Експерт: Бетонните мантинели дисциплинират и държат шофьора концентриран

На магистралите има достатъчно място да се сложи бетонова ограничителна система, а и да се разшири магистралата с още едно платно за движение. „Трябва да има три ленти за движение в посока, така че ТИР-овете да си стоят в най-дясната лента и да не излизат в средните ленти". Това заяви пътният експерт Ясен Ишев по Нова тв.

Бетоновите ограничителни системи респектират, дисциплинират и държат водача в много по-концентрирано състояние, смята той и е от обществен интерес да се използват равнопоставено и двете ограничителни системи – бетонови и стоманени.

Според Ишев пътища у нас се амортизират по-бързо от останалите европейски пътища. „По нашите пътища минават автомобили, с натоварване 15-16 т на ос, а те са проектирани само за 11,5 т на ос. Тоест има претоварване от 30-40%", каза още той.

Ръководството за пътните настилки е от 2003 г. и още тогава в него е записано, че е остаряло и трябва да се актуализира. Според него не се спазвали и техническите спецификации на Пътната агенция за качеството на материалите, както и на технологията на изпълнение на видовете работи. Това водело до по-бързо амортизиране на пътищата. Експертът смята още, че контролът при изпълнение на строително-монтажните работи е занижен и липсва адекватна поддръжка на пътищата.