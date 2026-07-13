Новите удари между САЩ и Иран вдигнаха цената на петрола

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Новите военни удари между САЩ и Иран доведоха до повишение в цените на петрола с над 4 на сто в азиатската търговия днес, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 3,10 долара, или 4,08 на сто, до 79,11 долара за барел. Котировките на американския лек суров петрол се покачиха с 2,95 долара, или 4,11 на сто, до 74,36 долара за барел.

Преди началото на войната в края на февруари през Ормузкия проток преминаваха около 20 на сто от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Според данни на компанията „Кплер" (Kpler) вчера през протока са преминали едва шест плавателни съда, което е най-ниският брой за последните пет седмици.

Новата ескалация поставя под съмнение бъдещето на временното споразумение между САЩ и Иран, подписано миналия месец с цел възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и прекратяване на войната след допълнителни 60 дни преговори.

След подписването на споразумението световното предлагане на петрол се е увеличило с 4,1 милиона барела дневно през юни, но остава с 9,4 милиона барела дневно под нивата отпреди войната, сочи месечният доклад на Международната агенция по енергията.

Анализатори на Ей Ен Зет" (ANZ) посочват, че надеждите за бързо успокояване на напрежението са отслабнали след събитията през уикенда.