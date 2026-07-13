Експерт: Туристическият сезон не е успешен

Не е провален, но и не е успешен. По-скоро туристическият продукт навлиза в нов етап от развитието си, твърди Руслан Петков, експерт в управлението на апартаменти във Варна, наблюдаващ пазара в Booking и Airbnb пред "Сега".

Данните за Варна и близките курорти не могат да бъдат приемани като напълно представителни за цялото Черноморие, а и платформите за краткосрочно настаняване не отразяват целия туристически пазар. Въпреки това те очертават ясна тенденция – в момента предлагането на апартаменти е значително по-голямо от търсенето, а цените за нощувки остават над нивата, които много туристи са готови да заплатят.

Пазарът на краткосрочните наеми у нас премина през силен подем през последните години. Първо това се случи след пандемията, а впоследствие и заради притока на хиляди украински граждани. Засиленото търсене доведе до ръст на цените и стимулира инвестициите в този сегмент. Допълнителен фактор бяха леснодостъпните кредити и активното строителство, което насърчи все повече хора да купуват жилища с цел отдаване под наем. Междувременно цените се повишиха и с наближаването на въвеждането на еврото.

Днес обаче ситуацията е различна. Следпандемичният и „украинският" бум вече са в миналото, а търсенето чувствително е отслабнало. Това поставя пазара в нов етап, при който предлагането изпреварва броя на туристите, а високите цени все по-трудно намират достатъчно клиенти. Именно тази промяна, за която говори Петков, вероятно ще доведе до постепенно понижаване на цените като естествена пазарна саморегулация и нормализиране след периода на бурен растеж.

Статистиката също потвърждава тази тенденция. Средната обявена цена за апартамент във Варна и курортите през юли достига 130 евро при 108 евро година по-рано, а за август е 141 евро спрямо 115 евро през миналата година. В същото време скоростта на наемане на апартаментите през юли е 44%, което е с 13% по-ниско спрямо юли 2025 г., знак, че туристите вече търсят по-достъпни цени.