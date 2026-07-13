Цената на златото падна, след като петролът поскъпна рязко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цената на златото се понижи с над 1 на сто днес, след като петролът поскъпна рязко заради новите опасения около корабоплаването през Ормузкия проток.

Това засили очакванията за по-високи лихвени проценти в САЩ на фона на нарастващия инфлационен натиск от ескалацията на конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Спот цената на златото спадна с 1,5 на сто до 4059,11 долара за тройунция, а фючърсите върху златото в САЩ с доставка през август поевтиняха с 1,1 на сто до 4067,10 долара.

През почивните дни американски и ирански сили си размениха нови ракетни и безпилотни удари. Техеран съобщи, че отново е затворил Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Това вдигна цената на петрола с около 4 на сто, доларът и доходността по американските държавни облигации нараснаха, а фондовите пазари в Азия се понижиха.

Всяка ескалация на напрежението в района на Персийския залив оказва натиск върху пазара на златото според Никълъс Фрапел, ръководител на институционалните пазари в "Ей Би Си Рифайнъри" (ABC Refinery).

По думите му обаче, ако Ормузкият проток остане изцяло или частично затворен за по-дълъг период, това би могло впоследствие да забави световната икономика и в крайна сметка да подкрепи цената на благородния метал, допълва Ройтерс.