Производството на електромобили се измества обратно към Европа заради митата срещу Китай

Западните автомобилни производители все повече прехвърлят производството на електромобили обратно към Европа след въвеждането на митата на Европейския съюз върху китайски електрически автомобили. Това показва анализ на европейската транспортна организация „Транспорт енд Енвайрънмънт" (T&E), цитиран от ДПА.

Според проучването делът на електромобилите на западни марки, произведени в Китай и продадени на европейския пазар, е намалял до 23% през първото тримесечие на годината. За сравнение, през 2024 г. този дял е бил 38%.

При „Тесла" също се отчита спад на дела на автомобилите, произведени в Китай и реализирани в Европа – от 23% през 2024 г. до 19% през първите месеци на тази година.

Анализът обхваща компании като BMW, Dacia, Volvo, Smart и Tesla. В същото време вносът на електромобили от китайски производители като BYD и Geely продължава да нараства, въпреки допълнителните мита, въведени от ЕС през 2024 г. Според експертите причината е големият производствен капацитет в Китай.

Изключение прави SAIC Motor, чиито продажби в Европа са намалели значително през 2024 г. Компанията е засегната от по-високи мита, след като Европейската комисия установи, че производителят се е възползвал от държавни субсидии по веригата на доставки.

Проучването показва още, че китайските автомобилни компании ускоряват плановете си за производство в Европа. След началото на разследването на ЕС за китайските субсидии през 2023 г. производителите са обявили намерения за изграждане на 10 производствени мощности на континента, пише БТА.

Китайските компании все по-често се ориентират и към износ на плъгин хибридни автомобили. Делът им на европейския пазар е нараснал от 3% на 13% през последните две години.