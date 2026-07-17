Красимир Джамбазов: Консултантът вече не е посредник, а архитект на пазарния успех на проекта

Хората не купуват просто апартамент, а начин на живот

Красимир Джамбазов е търговски директор на New Estates и специалист в сферата на жилищното ново строителство.

Има дългогодишен опит в работата както с инвеститори, така и с крайни клиенти, като участва активно в анализа, структурирането и пазарното позициониране на жилищни проекти.

Статията е част от луксозното премиум издание Build Trend, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

- Все по-често се говори, че успехът на един проект се определя още на етап концепция. Каква е ролята на New Estates в работата с инвеститорите?

- Нашата роля започва още преди строителството. Разработваме маркетингова и комуникационна стратегия – определяме таргет групата, позиционираме продукта спрямо реалното търсене и изграждаме ясна идентичност на проекта. Работим с инвеститорите върху начина, по който проектът ще бъде представен на пазара – чрез правилна комуникация, навременно достигане до купувачите и изграждане на доверие в ранните етапи.

Изграждаме цялостна стратегия за пазарна реализация – от първоначалната концепция до финалната продажба. Това включва определяне на правилния момент за стартиране на продажбите, планиране на етапите на реализация, изграждане на маркетингово присъствие и адаптиране на стратегията спрямо динамиката на пазара. Натрупаният ни опит от работата по множество жилищни проекти ни позволява да разчитаме на реални пазарни данни. Това води до по-предвидима реализация, по-добра ликвидност и по-ефективно управление на целия процес. В този смисъл ролята ни надхвърля посредничество при продажбата. Ние сме партньор в планирането, който помага проектът да бъде правилно позициониран още от самото начало.

- Наблюдаваме по-дълъг и по-внимателен процес при покупка на имот. Как бихте описали поведението на купувачите към настоящия момент?

- Пазарът премина от фаза на бързи решения към фаза на по-зрял и структуриран избор. Днес купувачите са значително по-информирани и подхождат с по-голямо внимание, като сравняват различни проекти, локации и инвеститори.

Това естествено прави процеса по-дълъг, но причината не е само в предпазливостта, а в нуждата от по-задълбочена консултация. Решението за покупка вече включва повече фактори – качество на строителството, енергийна ефективност, среда, бъдещи разходи и дългосрочна стойност. В този контекст клиентът все по-често търси експерт, който да го преведе през процеса и да му помогне да структурира избора си. Консултантът вече не е просто посредник, а активен участник във вземането на решение – той филтрира информацията, поставя правилните въпроси и насочва към проекти, които отговарят на реалните нужди. Затова и по-дългият процес не е признак на колебание, а на по-високи изисквания и търсене на сигурност.

- Кои са ключовите функции и елементи в един жилищен проект, които днес определят неговата стойност и търсене на пазара?

- Днес стойността на един жилищен проект се измерва не толкова в квадратни метри, а в качеството на ежедневието, което предлага.

Ключови фактори са функционалността на жилището – добро разпределение, естествена светлина и гъвкавост на пространствата, както и качеството на общата среда – зелени площи, зони за социализация и усещане за общност. Също толкова важни са инфраструктурата – близост до транспорт, училища и услуги, и устойчивостта – енергийна ефективност и качествени материали, които намаляват разходите в дългосрочен план.

В крайна сметка хората не купуват просто апартамент, а начин на живот. За инвеститорите това означава едно – успехът на проекта не започва със строителството, а с правилно изградена стратегия още в самото начало.

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