Илин Димитров: Ще покажем на японските туроператори България, която търсят

Япония е интересен пазар. Най-добрият начин да достигнем до японските туристи е да покажем България на туроператорите, на които те се доверяват, заяви министър Димитров. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на среща с посланика на Япония у нас Н. Пр. Чикахиса Суми.

Двамата обсъдиха организирането на посещение на японски туроператори в България. Целта е представителите на туристическия бизнес да се запознаят на място с възможностите за културен, винен, СПА и фестивален туризъм и да включат повече български предложения в своите програми, съобщиха от министерство на туризма.

Димитров подчерта, че министерството на туризма е готово да обедини усилията на институциите и бизнеса при подготовката на такова посещение.

Посланик Суми изрази готовност да съдейства за установяването на контакти с японски туроператори. По думите му 8 хиляди японски граждани са пътували до България през изминалата 2025 г. „Желаем повече японски туристи да дойдат тук и да опознаят красивата България", посочи той.

Посланикът отбеляза, че японците идват у нас основно заради културния туризъм и проявяват силен интерес към българските традиции. Особено привлекателни за тях са събитията, свързани с розите, сред които Празникът на розата в Карлово и Розовият фестивал в Казанлък, както и българското кисело мляко. Интерес предизвикват още Рилският манастир, нестинарските традиции, обектите под закрилата на ЮНЕСКО, българското вино и минералните извори.

Двамата обсъдиха и включването на японски университети в подготвяната международна мрежа на висши училища и професионални гимназии с програми в туризма. Инициативата предвижда обмен на студенти и преподаватели, съвместни образователни и мениджърски програми и споделяне на практически опит.