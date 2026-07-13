Подкрепа за Мальовица - туристически дружества настояват за модерницазия на лифта (видео)

Участници във фестивал предупредиха, че без модерно съоръжение курортът трудно ще приема големи състезания

Туристически дружества от различни части на страната се обявиха в подкрепа на модернизацията на лифта на Мальовица. Това стана по време на туристически фестивал, организиран от Българския туристически съюз.

Участниците направиха символичен пърформанс, като изписаха с телата си надписа „За лифта". С акцията те призоваха проектът за обновяване на съоръжението да не бъде спиран и предупредиха, че подобно решение може да постави под риск развитието на курорта.

Според представителите на туристическите дружества Мальовица постепенно възстановява позициите си като център за планински спорт. След години на застой в курорта отново се организират детски лагери, тренировки, инициативи на спортни клубове, както и състезания от национален и международен мащаб.

Те смятат, че модернизацията на лифта е важна не само за туристическия бизнес, а и за бъдещето на детския и младежкия спорт.

„Мальовица отново се превръща в място, в което децата спортуват, състезават се и обикват планината. Това развитие не бива да бъде спирано", беше едно от посланията по време на проявата.

Туристическите организации посочиха, че сегашното съоръжение трябва да бъде заменено или обновено, за да се подобрят достъпът и безопасността на посетителите. Според тях модерната лифтова инфраструктура е условие и за провеждането на повече спортни събития и привличането на туристи през различните сезони.

Без подобна инвестиция Мальовица трудно би могла да се конкурира с останалите планински центрове в страната и в чужбина, заявиха участниците във фестивала. По думите им това може да ограничи възможностите курортът да бъде домакин на големи състезания и да развива тренировъчни програми за млади спортисти.

Туристическите дружества предупредиха, че евентуалното блокиране на проекта ще засегне не само инвеститора и бизнеса в района. Последствията според тях ще бъдат усетени и от спортните клубове, местните жители, работещите в туризма и младите състезатели, които тренират в курорта.

Участниците подчертаха, че проектът трябва да бъде реализиран при спазване на законовите изисквания и правилата за опазване на природата. Те настояха институциите да разглеждат модернизацията не само като обновяване на отделно съоръжение, а като част от по-широкото развитие на района.

„Не може от една страна да говорим за развитие на регионите, детски спорт и целогодишен туризъм, а от друга да спираме проекти, които дават реална възможност това да се случи", заявиха представители на туристическите дружества.

Според тях през последните години в Мальовица са направени стъпки за възстановяване на спортните и туристическите традиции на курорта. Спирането на проекта за лифта би означавало крачка назад и може да обезсмисли част от направеното досега.

Участниците призоваха отговорните институции да оценят както икономическото значение на проекта, така и неговата роля за спорта, туризма и развитието на района.

В подкрепа на модернизацията е започнала и петиция. Организаторите призовават гражданите, които подкрепят проекта, да се присъединят към нея.