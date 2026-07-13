Румен Радев: Германия е водещ икономически партньор на България

Германия е водещ икономически партньор на България и отбеляза, че развитието на човешкия фактор е сред основните предпоставки за устойчив икономически растеж. Това заяви премиерът Румен Радев на среща с представители на германски изследователски институти и издателства перспективите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Германия в сферата на образованието и науката, съобщиха от Министерски съвет.

Той постави акцент върху необходимостта от изграждане на съвременна научна и изследователска инфраструктура в страната ни, която да насърчи повече млади хора да изберат да останат и да получат своята професионална реализация в България.

Срещата се състоя по инициатива на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, която представя в страната ни възможности за последващо задълбочаване на двустранното партньорство в икономиката, инвестициите, иновациите, науката и научните изследвания, образованието и спорта.

В срещата участваха министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов и председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева.

Румен Радев подчерта, че България работи за засилване на сътрудничеството в сферата на образованието като ключов фактор за изграждане на икономика с по-висока добавена стойност и за повишаването на конкурентоспособността. Обсъдени бяха възможностите за партньорство между германски и български университети, както и научноизследователски организации с цел обмен на технологии, развитие на иновации, подготовка на кадри и внедряване на научни разработки в практиката. Акцент беше поставен върху потенциала за сътрудничество при усвояване на модерни производствени технологии, роботика, изкуствен интелект за индустриални приложения и устойчиво производство.

Премиерът Румен Радев подчерта, че Германия е водещ икономически партньор на България и отбеляза, че развитието на човешкия фактор е сред основните предпоставки за устойчив икономически растеж. Той постави акцент върху необходимостта от изграждане на съвременна научна и изследователска инфраструктура в страната ни, която да насърчи повече млади хора да изберат да останат и да получат своята професионална реализация в България.