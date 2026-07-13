Ива Петрова: „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ ще бъдат отделени от БЕХ

Извеждането на „Мини Марица-изток" ЕАД и ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ) е ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост и трябва да бъде изпълнен. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в Стара Загора.
По думите ѝ основната задача на Министерството на енергетиката е реформата да бъде проведена така, че да се запази стабилността на комплекса „Марица-изток", работните места и развитието на двете дружества.
Петрова отхвърли твърденията, че отделянето на предприятията от БЕХ означава закриване на дейности или масови съкращения. Според нея целта е да бъде създаден устойчив модел за управление, който да гарантира бъдещето на комплекса.
Министърът посочи, че през последните години са се натрупали множество проблеми, свързани с финансовото състояние, ефективността и инвестиционните възможности на дружествата. Според нея е необходимо да бъдат намерени конкретни решения за тяхната дългосрочна устойчивост.
След срещата си с областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов Петрова посети „Мини Марица-изток" и ТЕЦ „Марица изток 2", където започва работа между Министерството на енергетиката, БЕХ, ръководствата на предприятията и синдикатите.
Създадена е работна група, която всяка седмица ще заседава в региона и ще подготвя финансов и инвестиционен план за двете дружества. Екипът ще анализира текущите проблеми, възможностите за оптимизация на разходите и необходимите мерки за развитие.
Петрова заяви, че настоящият модел, при който „Мини Марица-изток" периодично търси допълнително финансиране за заплати и текущи разходи, не е устойчив. Тя посочи, че само през предходния месец дружеството е поискало около 50 млн. евро за възнаграждения и плащания към доставчици.
По думите ѝ разходите за заплати в минното дружество са се увеличили с около 8 процента, а разходите за външни услуги – с приблизително 12 процента, въпреки намаляването на производствената дейност. Предстои подобен анализ да бъде направен и за ТЕЦ „Марица изток 2", където сериозна част от разходите са свързани с емисионните квоти.
Енергийният министър съобщи още, че одит на „Мини Марица-изток" е установил проблеми при управленски практики, включително при възлагането на обществени поръчки и при увеличаването на разходите. По част от констатациите са подадени сигнали до компетентните органи.
Тя подчерта, че отделянето на двете дружества от БЕХ не подлежи на промяна, тъй като е част от договорените реформи по Плана за възстановяване и устойчивост. Според нея неизпълнението може да доведе до финансови санкции и риск за европейското финансиране за региона.
Петрова посочи, че за справедливия преход на Стара Загора са предвидени значителни средства, включително около 200 млн. лева за рекултивация на терени. По думите ѝ обаче до момента „Мини Марица-изток" не е получила финансиране по тези процедури заради липса на достатъчно подготвени проекти.
Министърът уточни, че европейските правила позволяват държавна помощ за рекултивация само при определени условия и тя не може да бъде използвана като непряка подкрепа за въгледобивната дейност.
В заключение Петрова, цитирана от БТА, призова темата за бъдещето на комплекса „Марица-изток" да не бъде политизирана, а усилията да бъдат насочени към намиране на работещи решения за финансовата стабилност, инвестициите и запазването на ролята му в енергетиката на страната.