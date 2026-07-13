Ива Петрова: „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ ще бъдат отделени от БЕХ

Извеждането на „Мини Марица-изток" ЕАД и ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ) е ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост и трябва да бъде изпълнен. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в Стара Загора.

По думите ѝ основната задача на Министерството на енергетиката е реформата да бъде проведена така, че да се запази стабилността на комплекса „Марица-изток", работните места и развитието на двете дружества.

Петрова отхвърли твърденията, че отделянето на предприятията от БЕХ означава закриване на дейности или масови съкращения. Според нея целта е да бъде създаден устойчив модел за управление, който да гарантира бъдещето на комплекса.

Министърът посочи, че през последните години са се натрупали множество проблеми, свързани с финансовото състояние, ефективността и инвестиционните възможности на дружествата. Според нея е необходимо да бъдат намерени конкретни решения за тяхната дългосрочна устойчивост.

След срещата си с областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов Петрова посети „Мини Марица-изток" и ТЕЦ „Марица изток 2", където започва работа между Министерството на енергетиката, БЕХ, ръководствата на предприятията и синдикатите.

Създадена е работна група, която всяка седмица ще заседава в региона и ще подготвя финансов и инвестиционен план за двете дружества. Екипът ще анализира текущите проблеми, възможностите за оптимизация на разходите и необходимите мерки за развитие.

Петрова заяви, че настоящият модел, при който „Мини Марица-изток" периодично търси допълнително финансиране за заплати и текущи разходи, не е устойчив. Тя посочи, че само през предходния месец дружеството е поискало около 50 млн. евро за възнаграждения и плащания към доставчици.

По думите ѝ разходите за заплати в минното дружество са се увеличили с около 8 процента, а разходите за външни услуги – с приблизително 12 процента, въпреки намаляването на производствената дейност. Предстои подобен анализ да бъде направен и за ТЕЦ „Марица изток 2", където сериозна част от разходите са свързани с емисионните квоти.

Енергийният министър съобщи още, че одит на „Мини Марица-изток" е установил проблеми при управленски практики, включително при възлагането на обществени поръчки и при увеличаването на разходите. По част от констатациите са подадени сигнали до компетентните органи.

Тя подчерта, че отделянето на двете дружества от БЕХ не подлежи на промяна, тъй като е част от договорените реформи по Плана за възстановяване и устойчивост. Според нея неизпълнението може да доведе до финансови санкции и риск за европейското финансиране за региона.

Петрова посочи, че за справедливия преход на Стара Загора са предвидени значителни средства, включително около 200 млн. лева за рекултивация на терени. По думите ѝ обаче до момента „Мини Марица-изток" не е получила финансиране по тези процедури заради липса на достатъчно подготвени проекти.

Министърът уточни, че европейските правила позволяват държавна помощ за рекултивация само при определени условия и тя не може да бъде използвана като непряка подкрепа за въгледобивната дейност.

В заключение Петрова, цитирана от БТА, призова темата за бъдещето на комплекса „Марица-изток" да не бъде политизирана, а усилията да бъдат насочени към намиране на работещи решения за финансовата стабилност, инвестициите и запазването на ролята му в енергетиката на страната.