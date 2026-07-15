Porsche спира от производство един от най-важните си модели

Производството на бензиновия и дизелов Porsche Macan ще приключи в завода в Лайпциг в края на юли. Компактният SUV е един от най-важните модели на Porsche, особено по отношение на обема на продажбите. В Европа Macan с двигател с вътрешно горене е спрян от известно време, тъй като не отговаря на изискванията за киберсигурност на Общия регламент за безопасност (GSR2). Моделът сега е изправен пред постепенно спиране от производство в световен мащаб.

В началото на годината главният изпълнителен директор на Volkswagen Group Оливър Блум призна, че Porsche е допуснала грешка, като е решила да спре производството на печелившия модел. По това време компанията е предполагала, че клиентите автоматично ще преминат към второто поколение с електрическо задвижване. Това обаче не се случи с темпото, което Porsche очакваше.

Докато електрическият Macan се продаваше по-добре от модела с двигател с вътрешно горене миналата година, с 45 367 продадени бройки в сравнение с 38 961, картината е различна за първата половина на 2026 г. От 35 315 макана, доставени до юни, 19 695 са имали бензинов двигател, докато само 15 620 са били електрически. Ако първото поколение беше останало налично в Европа, разумно е да се предположи, че разликата щеше да бъде още по-голяма.

С предстоящия край на производството на Macan с двигател с вътрешно горене, Porsche е натрупала резерв от автомобили, за да отговори на силното търсене в САЩ. Компанията очаква този запас да стигне до 2027 г. Тъй като първоначално не е бил планиран директен наследник, Porsche първоначално няма да има непосредствен заместник на Macan с двигател с вътрешно горене.

Въпреки че се разработва нов компактен SUV с бензинов и хибриден двигател, той все още е далеч от реалността. Очаква се автомобилът да се появи на пазара през 2028 г.