20-годишно Volvo V70 е по-безопасно за каране от новите коли, шофьорът не се разсейва

Шведското автомобилно списание Vi Bilägare, известно с изключително строгите си тестове, разработи собствен тест, който оценява доколко управлението на съвременните дисплеи разсейва вниманието на водача.

Шведските журналисти заявяват, че провеждат този тест от 2022 г. и че автомобилите постигат по-слаби резултати година след година. С други думи, шофьорите трябва да обръщат все повече внимание на управлението на основните функции на превозното средство чрез централните екрани, което означава, че откъсват поглед от пътя по-дълго и изминават по-дълги разстояния с намалена концентрация.

В теста участваха 10 нови модела, към които за сравнение се присъединиха два по-стари модела на Volvo - V60 от 2016 г. и V70 от 2005 г. При скорости на магистралата водачите трябваше да изпълняват прости задачи като регулиране на климатика и смяна на радиостанцията, като беше измерено разстоянието, изминато от автомобила, докато водачът е извършвал тези действия.

Резултатите показаха, че съвременните автомобили често са по-взискателни за употреба от по-старите модели. Най-лош резултат постигна Mazda CX-60, на която бяха необходими цели 1372 метра, за да може водачът да изпълни дадените команди. Mercedes CLA зае второ място с изминати 1116 метра, докато Toyota Corolla Cross също надхвърли границата от един километър.

Най-голямата изненада беше Volvo V70 от 2005 г., на което бяха необходими само 300 метра за същите задачи. Благодарение на ясното разположение на физическите бутони и опростения интерфейс, този 20-годишен автомобил превъзхождаше всичките десет нови модела, включени в теста.

Сред новите модели, Skoda беше похвалена за поддържането на добър баланс между физически бутони и цифрови контроли, докато Mercedes CLA беше критикуван за факта, че отнема 19 секунди от отварянето на вратата, преди водачът дори да може да използва мултимедийната система и да регулира климатика.

В крайна сметка те обявиха Volvo V70 от 2005 г. за най-безопасния автомобил в този сегмент от теста. Причината е изключително интуитивното управление, логичното разположение на физическите бутони и възможността водачът да управлява основни функции почти без да мисли.