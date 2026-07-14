Geely Galaxy A7 EM измина 2608 км без зареждане на батерията и резервоара, струва 15 000 евро в Китай

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Geely отново влезе в Книгата на рекордите на Гинес. Моделът Galaxy A7 EM стана plug-in седанът с най-дълъг пробег на бензин и електрическо задвижване.

Хибридният седан, без зареждане на батерията или презареждане на резервоара, измина цели 2608,36 километра по китайските пътища.

Преди това рекордьорът в тази категория беше Chery Fulwin A8L, който измина 2369,95 километра.

Рекордният маршрут на Galaxy A7 EM премина през четири китайски провинции и включваше натоварен трафик, изкачвания и спускания, планински тунели и други предизвикателни участъци. Задвижващият агрегат на лимузината е Thor AI EM Hybrid 2.0, базиран на 1,5-литров двигател с вътрешно горене, чийто топлинен коефициент на полезно действие е 47,26 процента, комбиниран с едностепенна DHT скоростна кутия с електрически мотор с мощност 175 kW (235 к.с.).

Ефективността на автомобила е допълнително подобрена от батерията Aegis Golden Brick, която позволява чисто електрически пробег до 235 км. По време на рекордното шофиране, системата за управление на енергията на автомобила, задвижвана от изкуствен интелект, оптимизира баланса между гориво и електричество, поддържайки нисък разход на гориво от само 2 литра на 100 км, дори с празна батерия.

Geely Galaxy A7 EM беше пуснат на пазара в края на април, с начална цена от 119 800 юана (15 485 евро) в Китай.