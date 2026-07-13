Автомобилният завод в Крагуевац въвежда 12-часови смени и работа през уикенда

Заводът Stellantis в Крагуевац увеличава производството благодарение на моделите Fiat Grande Panda и Citroen e-C3, като работата е организирана и през уикендите на 12-часови смени. Със смесица от местни и чуждестранни работници, сръбската фабрика се стреми към все по-големи обеми на производство, докато износът на града нараства бързо, а и двата модела споделят една и съща платформа Smart Car.

Два модела с четири различни варианта на двигателя в момента слизат от сръбските производствени линии. Fat Grande Panda се произвежда в бензинова, хибридна и електрическа версия. Citroen e-C3, от друга страна, се сглобява като изцяло електрическо возило.

Не само постоянните служители работят през уикендите. Значителна част се състои от временни работници, такива, които имат друга работа през седмицата, и работници, които пътуват ежедневно от близки градове.

Смята се, че фабриката в Крагуевац в момента наема около 4500 души. Почти хиляда от работниците са чужденци, произхождащи от различни страни: Мароко, Пакистан, Индия и Непал, но също и от Италия, Испания и Турция. Според сръбските медии легионерите извън Европа вземат по 600 евро заплата без извънредните часове, а местните с 200-300 евро отгоре.

Според репортажа на RTS, около 500 работници работят на допълнителни смени. Едната смяна започва в събота в 18 часа и завършва в неделя сутринта в 6 часа. Втората смяна започва в неделя вечерта и продължава до ранните часове на понеделник сутринта. Работата е дванадесет часа на ден, въпреки че някои отдели все още работят на стандартни осемчасови смени.