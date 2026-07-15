Германските производители на автомобили се готвят за недостиг на чипове

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Германските автомобилни производители се подготвят за нов сериозен недостиг на полупроводници и чипове, защото кризата се задълбочава.

Бумът на изкуствения интелект е основната структурна причина за новия недостиг на чипове в световен мащаб.

Центровете за данни за AI изискват огромни количества специализирана високоскоростна памет (HBM). Големите производители пренасочиха мощностите си натам, защото маржът на печалба от AI клиенти е огромен. Очаква се центровете за данни за ИИ да погълнат до 70% от световния капацитет за памет.

Модерните софтуерно-дефинирани и електрически превозни средства изискват същите тези компоненти за системи като автономно шофиране (ADAS), инфотейнмънт и безжични актуализации. Автопроизводителите буквално се състезават с технологичните гиганти за едни и същи ресурси и губят битката. Спот цените за DRAM памет скочиха с над 450% за няколко месеца.

Германските коли разчитат на изключително сложна електроника (над 8000 различни вида чипове в една кола). AI бумът сви наличността на модерните микропроцесори и памети, което принуди гиганти като General Motors и германските марки да подписват скъпи дългосрочни договори, за да си гарантират доставки.