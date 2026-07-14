40% от служителите на Porsche печелят повече от 100 000 евро годишно, не е ясно докога

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От приблизително 23 000 служители на Porsche по целия свят, 9082 печелят над 100 000 евро бруто годишно, пишат германските медии. Това представлява близо 40% от общата работна сила!

Сред тези високоплатени служители 201 получават над 300 000 евро, а 28 дори надхвърлят половин милион евро! Дори извън изпълнителния комитет трима души надхвърлят границата от милион евро годишно. Това са висши мениджъри точно под изпълнителното ниво.

Дори служителите на по-ниските нива прибират повече от средното за Германия. Мъж или жена, работещи на производствената линия, печелят средно 58 200 евро бруто, докато служител в логистиката взема 51 300 евро. За сравнение, средната брутна годишна заплата в Германия, включително платен отпуск и бонуси, е била 54 066 евро през 2025 г., според Федералната статистическа служба.

През 2025 г. Михаел Щайнер, който е бил и заместник-изпълнителен директор, е най-високоплатеният ръководител с годишна заплата от 2,12 милиона евро. Оливър Блум, който през тази година е изпълнителен директор и на Porsche, на и Volkswagen Group, е с 1,9 милиона евро.

2025 г. обаче бе финансова катастрофа за германския производител. Заради разочароващите продажби в Китай и непредвидените инвестиции, свързани с връщането на двигателите с вътрешно горене, печалбите на марката спаднаха с над 90%.

Оперативният ѝ марж, някога смятан за абсолютен еталон в автомобилната индустрия, падна от над 14% на 1,1%. Структурата на заплатите отразява време, когато маржовете бяха изключително високи.

Марката спортни автомобили ще съкрати 4000 служители, а Оливър Блум вече намекна, че тази цифра може да не е достатъчна