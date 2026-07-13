АИИБ: BEGE и EEGS 2026 ще се проведат по план, България остава домът на изложението

Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ) излезе с официална позиция, в която категорично опровергава появилите се през последните месеци спекулации относно провеждането на BEGE и EEGS през 2026 г. Организацията заявява ясно, че и двете събития ще се състоят по предварително обявения график, а подготовката им се изпълнява по план.

От АИИБ подчертават, че през последните 17 години Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE) и Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS) са се утвърдили като най-значимите събития за сектора в региона, независимо от икономически кризи, законодателни промени, пазарни сътресения и други предизвикателства. Според асоциацията именно тази последователност, изградена с доверие и професионализъм, е превърнала България в една от най-разпознаваемите и влиятелни дестинации на Балканите за всички сегменти на игралната индустрия - от наземните казина и игрални зали до онлайн игрите, лайв казиното, спортните залози, платежните решения, софтуерните платформи и хазартния туризъм.

В позицията си АИИБ обръща специално внимание на разпространяваните неверни твърдения, според които BEGE ще се провежда на ротационен принцип в България, Сърбия и Румъния. Асоциацията определя тези твърдения като неистинни и подчертава, че BEGE остава международно изложение, организирано в България, която е негов естествен дом и утвърден център за среща на бизнеса, експертите и инвеститорите от региона и света.

През всичките тези години BEGE се утвърди като истинско балканско изложение, както подсказва и самото му име, и привлича инвеститори и компании от всички страни в региона. Наред с това събитието посреща и много участници, изложители и експерти от Централна и Западна Европа, както и от Обединеното кралство. В съпътстващата конференция EEGS също традиционно се включват лектори и панелисти от целия свят с международна репутация и разпознаваемост. Значението на BEGE като епицентър за игралната индустрия днес е още по-голямо и на фона на факта, че изложението в Румъния вече не се провежда, а форматът в Белград остава фокусиран предимно върху сръбския вътрешен пазар.

„BEGE и EEGS 2026 ще се проведат. Подготовката върви по план, а екипът работи ежедневно с изложители, партньори, лектори, институции и доставчици, за да организира поредното успешно издание на водещото събитие за игралната индустрия в региона“, посочват от АИИБ.

От асоциацията предупреждават, че разпространяването на непотвърдена информация не обслужва нито интересите на индустрията, нито тези на България, а създава ненужно напрежение сред компаниите и партньорите, които планират участието си. По тази причина АИИБ призовава всички представители на сектора да се доверяват единствено на официалните комуникационни канали на организаторите, където ще бъдат публикувани всички важни срокове, новини, участници и организационни детайли.

В заключение АИИБ изразява благодарност към изложителите, спонсорите, партньорите и всички приятели на BEGE и EEGS за продължаващото доверие и подчертава, че репутацията на изложението е резултат от дългогодишна последователна работа, която не може да бъде поставена под съмнение от слухове и спекулации.