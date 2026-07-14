Путин превръща бъдещето на изкуствения интелект на Русия в семеен бизнес

Дъщеря му Катерина Тихонова, която преди е била танцьорка, е сред водещите лица в обучението на експерти за работа с мислещи машини

В началото на април на сцена в покрайнините на Москва модераторката на ежегодната руска конференция Data Fusion зададе един много интересен въпрос: Какво е най-важното, което Русия трябва да направи правилно в стремежа си да развие собствена суверенна екосистема за изкуствен интелект (ИИ)?

Шестимата мъже на сцената пред нея представляваха втората по големина банка в Русия, държавната компания за атомна енергетика и Министерството на цифровото развитие. Вместо да се обърне към тях обаче, модераторката насочи погледа си към единствения участник, който се включи в събитието чрез видеовръзка.

“Катерина Владимировна, вашият отговор, моля”, каза тя, назовавайки по бащино име лицето от екрана, което участваше в конференцията като управляващ директор на малка фондация за научноизследователска дейност.

“Талантът е всичко”, отговори лаконично по-малката дъщеря на Владимир Путин, чието пълно име е Катерина Владимировна Тихонова. Така тя, съзнателно или не, повтори думите от реч на Сталин от 1935 г:: “Всичко останало е следствие от таланта”.

Участниците в дискусията веднага се съгласиха с думите ѝ. И все пак има основания да се съмняваме, че талантът, който Русия е в състояние да развие, е достатъчен, за да преодолее структурните слабости на страната в областта на изкуствения интелект.

През последните няколко години руските власти и институции предприеха съгласувани усилия за развитие на местни кадри, които да разработват новата технология. Владимир Путин създаде Президентска комисия по изкуствен интелект и промени националните учебни програми, за да се постави в тях акцент върху ИИ. Също така Московският държавен университет създаде институт, който цели да развива ИИ, като той е воден именно от Тихонова.

Всички тези мерки имат за цел

да спрат изтичането на мозъци

от Русия, което стана голям проблем след войната в Украйна. Много специалисти в областта на науката и технологиите напуснаха страната, за да не бъдат мобилизирани в бойните действия.

Гореспоменатите мерки обаче не допринасят значително за преодоляването на най-голямата слабост на Русия в областта на ИИ. Става дума за липсата на достатъчно количество незаменими хардуерни части за компютърни машини, която се дължи на ограничените производствени възможности в страната и строгите международни санкции.

През пролетта руска телевизия показа как Московският държавен университет обявява и създаването на нов факултет по изкуствен интелект, който този септември ще приеме 72-ма студенти за първия си випуск. Новата програма се финансира от близкия до Путин олигарх Олег Дерипаска. Чрез парите му повече от половината места в програмата са спонсорирани. Освен това новият ИИ факултет получава достъп до един от най-мощните суперкомпютри в Русия.

Чрез учредяването на тази институция Русия завърши сглобяването на своята т.нар. унифицирана екосистема за ИИ, която се състои от специален институт, изследователски център и сега образователна структура за подготовка на следващо поколение експерти в работата с мислещи машини.

“Постът на Тихонова вероятно е резултат от непотизъм”, предполага Катерина Бондар, старша научна сътрудничка в Центъра за стратегически и международни изследвания.

Тихонова, която в миналото е била танцьорка, има докторска степен по математика, но не е публикувала научни изследвания в областта на изкуствения интелект. Въпреки това растежът на тази индустрия около нейния институт може да е знак за нарастващото значение на новата технология в

управленската стратегия руския президент

Новият факултет по ИИ е част от по-широки усилия. През март мислещите машини бяха включени в националната олимпиада по информатика на страната, тъй като Москва се стреми да увеличи броя на специалистите по ИИ от 3 хил. през 2022 г. до 15 500 до 2030 г.

“Това, което наистина ме изненадва, е колко всеобхватни са мисленето и подходът на руското държавно ръководство в набирането на нови кадри, които разбират от ИИ”, заяви Бондар.

Талантът се счита за един от ключовите фактори за напредъка на ИИ, но досега това е било проблем за Русия. След като тя нахлу в Украйна в началото на 2022 г., руските софтуерни разработчици престанаха да споделят местоположението си онлайн или напуснаха страната.

“Не исках да бъда част от това”, казва Дима Добринин, който в миналото е бил ръководител на проект за автоматични коли в корпорацията “Яндекс”, преди да я напусне в седмиците след войната. Много от неговите приятели с техническо образование също са последвали примера му.

Русия губи най-добрите си кадри в най-лошия възможен момент. Войната в Украйна ясно показа, че съвременните технологии изкуственият интелект решават изхода на бойното поле.

“Руснаците постоянно мрънкат, че украинците имат супермодерен софтуер”, споделя Бондар.

Затова през февруари Путин създаде специална президентска комисия, която да диктува държавната политика в сферата на ИИ. А ако някой все още се чуди за какво ще се използват технологиите на частните руски фирми, достатъчно е да погледне кои хора влизат в тази комисия. Там рамо до рамо с шефовете на най-големите технологични компании седят министърът на отбраната и директорът на ФСБ.

“В Русия границата между технологиите за масова употреба и тези за армията просто не съществува”, обобщава Бондар.

В основата на всички усилия на Русия в сферата на ИИ стои желанието за т.нар. суверенитет - дума, която стана модерно клише в международните IT среди. Идеалният сценарий тук е следният: моделите на изкуствения интелект да се разработват от руски специалисти, да работят на местна техника и да отразяват държавните ценности. Целта е Кремъл да има пълен контрол над технологията и да няма външна намеса.

“За Русия това е въпрос на държавна, технологична и ценностна самодостатъчност”, заяви президентът Владимир Путин на ИИ конференция преди време.

Желанието за пълен контрол се вижда ясно както от най-близкия кръг хора около Путин, така и от ограничения достъп до ресурси. “Никой извън един изключително тесен кръг няма достъп до MSU-270 (суперкомпютъра на Московския държавен университет)”, споделя източник пред емигрантската руска медия “Т-инвариант”.

Наскоро обявеният нов факултет по изкуствен интелект обещава да обучи специалисти на световно ниво, като им даде достъп до тази толкова желана техника. Но точно това изолиране на ресурсите е и големият проблем.

“Няма как да създадеш каквото и да било на световно ниво, ако си в пълна изолация”, коментира Добринин.

Фиксацията на Русия да контролира строго развитието на ИИ всъщност пречи на напредъка. Скорошен законопроект изисква

мислещите машини задължително да зачитат руските духовни и морални ценности

Това срещна сериозен отпор от лидерите в сектора. Те посочиха, че на Русия просто не ѝ достигат данни и компютърна мощност, за да обучи подобни модели.

“Способността на Москва да произвежда хардуерните части, необходими за обучението и работата на мислещите машини, изостава с десетилетия от тази на Китай и САЩ”, смята специалистът от американския Център за военноморски анализи Самуел Бендет.

Досега Русия разчиташе на американски чипове от сивия пазар. Обаче мерките на Вашингтон срещу контрабандата им заедно с новото предложение за проследяване на веригите за доставки могат сериозно да ограничат този източник.

Малките възможности на Русия за производство на компютърни части заедно със сложността на снабдяването с полупроводници, затрудняват опитите на Кремъл да постигне желания суверенитет в ИИ.