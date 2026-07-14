Нова формула за данъчните оценки може да вдигне налога за жилището с до 30% (Графика)

Не са пипани от двайсетина години и това лишава общините от приходи

Работна група във финансовото министерство изготвя нова методика за изчисляване на данъчните оценки на имотите, които служат като основа за определянето на данък сгради и такса смет. Това научи “24 часа” от свои източници, след като през уикенда депутатът от “Прогресивна България” Стефан Белчев заяви, че актуализирането на данъчните оценки

предстои още тази година, тъй като не са пипани от 20 години.

Тази промяна бе обещана от премиера Румен Радев на 18 юни по време на юбилейната среща на Националното сдружение на общините. Тогава председателят на сдружението – кметът на Велико Търново Даниел Панов, заяви, че е крайно време да се направи тази актуализация, тъй като сега данъчните оценки са напълно откъснати от пазарната реалност. “Това създава абсурдна неравнопоставеност при облагане на старо и ново строителство, на панелните жилища, къщите в малки населени места и луксозните имоти”, каза тогава Панов.

Абсолютно съгласен съм, с общи усилия ще търсим баланс и в тази политика, отвърна му Румен Радев, уточнявайки, че се мисли и за прогресивно облагане на жилищата според броя им.

В момента законът предвижда данък сгради да се определя от общинския съвет година за година, като се дава коридор – налогът може да е от 1,5 до 4,5 промила от данъчната оценка, която се определя по специална методика. В България обаче

няма община, която да облага имотите с тавана

от 4,5 промила, масово всички се придържат към вариант между 2 и 3 промила с изключение на курортните населени места, където ставката е малко по-висока. В София например данъкът е 1,875 промила. (Виж графиката)

Данъчните оценки обаче са вече безнадеждно остарели. Осъвременяването им ще увеличи приходите за общините, тъй като данък сгради и такса смет са един от основните приходоизточници за местните бюджети. Ще се затвори ножицата между данъчна оценка и пазарна цена, която в момента е широко отворена и води до загуба на приходи, тъй като почти всички сделки с имоти се облагат по тази данъчна оценка, която е много по-ниска от пазарната.

Новата методика ще отчита местоположението, вида и състоянието на имота, годината на строителство и реалните пазарни цени. Например колкото по-стар е имотът, толкова по-висок ще е коефициентът, който ще води до понижаване на данъчната оценка, т.е. по-старите ще се облагат по-малко.

От досегашната формула ще бъдат изчистени такива показатели като електрифициран ли е имотът, което вече звучи абсурдно, а водеше до излишно завишение. Според източника вероятно ще се премахне и видът на дограмата, но се обмисля да бъде заменен с показатели като енергийна ефективност на сградата.

Най-трудоемко при новата методика ще се окаже презонирането, тъй като то трябва да отразява натрупаните тенденции в пазарните цени, както и появата на нови курортни зони и скъпи локации. В по-големите градове

има по няколко зони, за които данъчната оценка се коригира

с определен коефициент и това винаги е водело до големи скандали през годините. (Виж по-надолу в текста)

Затова сега се обмисля освен данни за пазарните цени да се търси информация и от имотните агенции, от кадастъра и от имотния регистър. При отчитане на избраните критерии ще се окаже, че за някои зони и населени места може и да няма значимо поскъпване за данъка, но за други то може да стигне и до 30%. Общият критерий е колкото по-търсен е районът, толкова по-високи да са данъчните оценки, а оттам – и самият данък сгради и такса смет.

Обмисля се още едно нещо - с поправка в Закона за местните данъци и такси

да се заложи периодично актуализиране на данъчните оценки

Вариантите са два - това да се прави вече периодично на всеки 2 или 3 години. Но други участници в работната група са на мнение, че трябва да се възприеме модел, при който, ако пазарните цени се увеличат с над определен процент, например с 15%, да се променя и оценката.

Данъчните облекчения за единствено жилище ще останат, но се мислят варианти за по-високо облагане при второ и следващо. Засега идеята е да има по-висок налог, ако например са необитаеми или са дадени под наем, като договорът е регистриран в съответната община.

Тук обаче препъникамък се оказва това, че софтуерът за местните данъци и такси във всяка община е различен. Ако например човек има основно жилище във Варна, и още 5 апартамента в София и Пловдив, това трудно ще бъде хванато. Ако всяко от жилищата му е в различна община, собственик спокойно може навсякъде да ги обявява за основно жилище, т.е. да се възползва от сегашното правило, че данъчната оценка се намалява с 50%.

Няма още изчисления как ще се отрази актуализацията на данъка, тъй като общинските съвети могат да решат да намалят промилите и така да неутрализират повишението на данъчните оценки.

Например за имот с оценка от 100 000 евро, ако сега налогът е 2 промила, данъкът се получава 200 евро. Ако обаче се вдигне с 30% до 130 000 евро, но общинският съвет в същото време наложи 1,5 промила, което е напълно законно и допустимо, данъкът ще си остане 200 евро.

Промяната на оценките има още една последица -

размерът на налога, който се плаща при сделки с имоти и при наследяване, също зависи от промилите

и може да остане непроменен, но може и да се вдигне.

Повечето от градоначалници одобряват по принцип предложението данъчните оценки да се вдигнат, показа проверка на “24 часа”. Това е мярка, която по някакъв начин ще подпомогне местната власт, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той допълни, че много от районите вече са с променен статут, има изградена нова инфраструктура, но данъчните оценки не са променяни”, обясни кметът. Според него обаче е необходимо те да съответстват на актуалното състояние на имота.

За разлика от оценките, такса смет в Пловдив беше актуализирана преди по-малко от 2 години - в края на 2024-а. Тогава общинският съвет гласува тя да стане от 1,8 на 2,6 промила за гражданите и от 5,3 на 7,7 за юридическите лица. Увеличението за домакинствата беше с 45%, но Костадин Димитров категорично заяви, че неминуемо трябва да се направи, защото в противен случай

парите няма да стигнат и градът ще затъне в мръсотия

Кметът на Монтана Златко Живков също смята, че данъчните оценки на имотите трябва да се актуализират, защото не са променяни от години и общините само губят приходи от това. Каква ще бъде картината и от коя година ще влезе в сила, следва да се обмисли, каза той.

“Темата за местните данъци и такси е чувствителна, но е резонно да бъде преразгледана, тъй като настоящите данъчни оценки не са променяни от десетилетия. И се получават сериозни изкривявания. В някои села

данъкът сега е 10-20 евро

Смятам, че предприетата стъпка е логична и ще помогне за развитието на българските общини. Това обаче трябва да стане постепенно, а не шоково и задължително в диалог с общините”, каза кметът на Смолян Николай Мелемов.

Междувременно сдружението на общините е поискало от държавата преходният период за въвеждане на метода “замърсителят плаща”, при който такса смет се определя според количеството боклук, а не като процент от данъчната оценка, да се запази поне още 3 години - за 2027, 2028 и 2029 г. Това означава, че паралелно с данък сгради новите оценки ще влияят и на такса смет.

Данъкът върху недвижимите имоти в София е “замръзнал” от цели 18 г.

ДАРИНКА ИЛИЕВА

Последната промяна на размера на местния налог е от 2008 г. Тогава Столичният общински съвет гласува повишаване на ставката с 0,5 промила — от 1,375 на сегашните 1,875 промила върху данъчната оценка на имота.

Промяна в размера на налога

не се предвижда и за тази година,

макар общината все още да няма приет бюджет поради липсата на финансова рамка за държавата.

Столичната община подкрепя актуализирането на данъчните оценки на имотите с цел увеличение на приходите на общината без допълнителни трансфери от държавата. Това ще даде повече възможности на общината

да подобрява градската среда за всички

жители, собственици и бизнеси в София.

Относно такса смет - нямаме информация там да има промени, коментира пред “24 часа” зам.-кметът по финанси на столицата Георги Клисурски, който бе служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров.

През 2011 г. в София имаше неуспешен опит за презониране, който доведе до рязко увеличаване на данък сгради и такса смет, след като доста квартали се оказаха преместени в по-скъпи данъчни зони.

Така много софиянци се оказаха с между 20 и 100% повишени данък сгради и такса смет. По тази причина зам.-кметът по финанси бе сменен, а презонирането - отменено. Общината възстанови и надплатените тогава суми от гражданите.

Както данъчната оценка, така и зонирането влияе на данъка чрез базисната данъчна стойност на един квадратен метър. Тя е различна за всяка от петте зони, на които е разделена столицата.

Иначе от години софиянци могат да се възползват от 5% отстъпка, ако до края на април платят налога в пълен размер.

Размерът на такса битови отпадъци в София също не е променян отдавна.

За жилищни имоти

тя е 1,6 промила върху данъчната оценка,

а за нежилищни - 10 промила върху отчетната стойност на активите.

За бизнеса такса смет се определя по два основни метода в зависимост от това дали фирмата е декларирала предварително количеството на изхвърляния отпадък. Единият е по промили, а другият - по количество отпадъци.