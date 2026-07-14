“ТехноЛогика” – частникът, който притесни министър – държала информация за нощувки в хотели, глоби, плащания на фермери

Фирмата има спечелени 172 обществени поръчки

Информация за това кой с кого накъде пътува и в кой хотел спи. Данните от камерите за нарушения по пътищата. Порталът за издаване на български лични документи в чужбина. Земеделски плащания. Превенция на бедствия.

Всички тези данни са в ръцете на частна компания, а те са критични и за хората. Това обяви в интервю за “24 часа” в понеделник министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Справка в изготвената от неговото министерство платформа за проверка на обществените поръчки “Сигма” показва, че става въпрос за компанията “ТехноЛогика”. Там може да се види, че

тя е спечелила 172 договора за 52,3 млн. евро

от 2020 г. насам, без да се брои участието ѝ в консорциуми.

Сред тях са системите на БНБ, включително за информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв, Националната информационна система за отпадъци и други към Изпълнителната агенция по околна среда, Национална информационна система за анализиране и оценка на рисковете от бедствия, поддръжка на информационната система за управление на човешките ресурси в държавната администрация, система за електронен обмен на социалноосигурителна информация, системи и софтуерни лицензи към Министерството на правосъдието, софтуер за управление на корабният трафик за “Пристанищна инфраструктура”, различни системи за РВД, на фонд “Земеделие” и други. Както и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). В нея в реално време хотелиерите попълват информация за настанените туристи, а тя свързва регистрите на местата за настаняване с Министерството на туризма, НАП, МВР, НСИ и общините.

Автоматизираната информационна система за глобите по наказателни постановления и извършване на плащания е другата система, за която говори министър Василев. В нея хората могат да проверят онлайн дали имат глоби за нарушения на пътя. “ТехноЛогика” поддържат и информационна система на Пътна полиция.

Компанията разработи и платформата RegiX - тя позволява автоматизиран достъп между държавните регистри

и е основният инструмент за предоставяне на електронни услуги.

“ТехноЛогика” е създадена още през 1990 г. от Огнян Траянов. Първи голям партньор става IBM. Следва ESRI, която разработва геоинформационни системи, както и Oracle.

Историята на компанията разказва, че “ТехноЛогика” първа внедрява ERP система в България за автоматизация на фирмените процеси, разработва и система за управление на човешките ресурси HeRMeS, която се надгражда и днес и използва в много компании, а също и масово в държавната администрация.

През 1997 г. фирмата разработва регистъра на особените залози - първия електронен в България. През 2004 г. НАТО сертифицира разработения от “ТехноЛогика” кодификационен инструмент БУЛКОД, който се използва от военните министерства на 6 държави. През 2007 г. е разработена и система за администриране и контрол на евросубсидиите за фермери.

През 2018 г. отваря врати интерактивният детски образователен център “Техномеджикленд”. Той се помещава в “София Тех Парк”.

В момента служителите на компанията наброяват около 200 души в София, Варна и Бургас. Според последния финансов отчет за 2024 г.

печалбата на “ТехноЛогика” е 3,7 млн. лв. - почти наполовина по-малка в сравнение с 2023 година

Отбелязана е работата на фирмата за БНБ по подготовката за приемането на еврото у нас, както и за търговски банки. Както и първата по рода си информационна система за организиране на военни подводни мисии.

В биографията на Огнян Траянов влизат и два мандата като председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, както и като председател на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), а в момента е председател на контролния съвет.

Наскоро БАИТ закупи 46 броя акции от “Информационно обслужване” - нищожен брой, който не позволява участие във взимането на решения в компанията, в която държавата държи 99,5% от капитала. Целта е БАИТ да може да участва в общите събрания и да е наясно какво се случва.

През 2019 г. бе решено държавната фирма “Информационно обслужване” да се превърне в национален системен интегратор. Това означава, че държавата директно възлага изпълнението на системи за редица институции като Министерство на финансите, на здравеопазването, на енергетиката, НЗОК, ЦИК, Агенцията по обществените поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и други. ИО има правото да превъзлага дейностите на частни фирми.

По повод на това решение ЕК заведе процедура срещу България, тъй като “Информационно обслужване” е акционерно дружество, което означава, че част от акциите се притежават от частни лица, най-вече служители. В отговор дружеството реши да започне обратно изкупуване на акциите си и макар че все още процесът да не е приключил, ЕК прекрати процедурата.

Данните са собственост на възложителя, не се събират от нас, казват от компаният

Всички системи, които сме разработили за държавната администрация, са вследствие на проведени тръжни процедури и сключени договори. Системите и данните, които те обработват, са собственост на възложителя и са инсталирани в неговата инфраструктура или в държавния хибриден частен облак. Договорите за поддръжка съдържат ясни клаузи за конфиденциалност. Достъпът до системи с чувствителна информация във връзка с поддръжката им, например на МВнР, МВР и други от този клас, се получава след одобрение от институциите, на място при тях, на техни компютри и под техен контрол. Но при всички информационни системи, независимо от нивото на чувствителност на информацията, която се обработва с тях, за контрол на достъп до данните се използват инструменти и технологични средства, прилагат се изисквания и регламенти, които гарантират проследимост и одит.

Това заявиха от “ТехноЛогика” пред “24 часа” в отговор на думите на министър Иван Василев.

Конкретно относно системата за междурегистров обмен RegiX от компанията уточняват, че тя реализира изискванията на Закона за електронно управление от 2023 г. за служебен обмен на вече събрани или създадени данни между институциите, без да се изискват от гражданите. През RegiX месечно се извършват над 10 млн. вътрешноадминистративни справки.

“В периода, в който ние сме създали и поддържали системата за туристическа информация, лични данни за настаняване на български (и ЕС) граждани не са събирани, нито съхранявани при нас”, казват още от компанията.

В позицията им се посочва, че освен за държавната администрация “ТехноЛогика” работи и по научноизследователски проекти на ЕС и НАТО. “Разработена от нас военнологистична система работи в 5 държави, включително в Украйна, със съдействието на NSPA на НАТО. “ТехноЛогика” има над 1100 клиента от частния сектор. Центърът ни за 3D решения повече от 30 години подпомага българската индустрия със софтуерни решения за проектиране и производство. Първи в България, още през 1996 г. демонстрирахме и доставяме индустриални 3D принтери. Системата ни за управление на човешки ресурси HeRMeS (създадена през 1996 г.) се използва от всички телекоми, големите банки, големи чуждестранни инвеститори и български компании от различни сектори на икономиката”.

Посочва се, че инвестират в интелектуална собственост, като например платформата им за анализ на сателитни изображения в полза на фермерите Pix2Logica, както и системата им за управление на производствените мощности.

А този месец получили благодарствено писмо от Центъра за върхови постижения по киберотбрана на НАТО за участието им в подготовката и провеждането на най-голямото учение за киберсигурност в света.