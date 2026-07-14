Радомир Чолаков, КЗК: Наложихме 310 хил. евро глоба за продажба на мас, обявена за германско масло

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4 картела е установила Комисията за защита на конкуренцията при проверки.

Това каза пред bTV Радомир Чолаков, зам.- председател на комисията.

"Има опасения, че търговските вериги извиват ръцете на гражданите с необосновано високи цени. Направихме няколко проверки в големи вериги. Те бяха по сигнали. Много коментатори по телевизиите започнаха да използват израза "атомна бомба, която трябва да бъде хвърлена". А всички знаем, че след атомната бомба не оставя нищо живо след себе си. Най-силното правомощие на Комисията за защита на конкуренцията е да налага глоби за нелоялни търговски практики и злоупотреби с господстващо положение в размер на 10% от оборота на фирмата. Това значи, че една фирма може да фалира.

В млечния сектор установихме, че има концентрацията на едно предприятие с господстващо положение около 70%. Ако хвърлим "атомната бомба", може да накара тази фирма да напусне страната. И да закрием производството на мляко у нас", обясни Чолаков и добави, че задачата пред КЗК е да бъдат намалени злоупотребите.

По думите му са предложени 19 мерки за възстановяване на нормалната пазарна среда на храните.

"Няма спекула в млечния сектор", каза още зам. - председателят на КЗК.

Чолаков обясни, че са открити 4 картела при проверки - при болничните храни, айти оборудване, за машини за строителство под наем и доставка на храни в детски градини.

"Всички са установени при сигнали", обясни той и добави, че сигналите към комисията са 400% повече от предишни години.

"С 310 хил. евро глобихме две фирми, които продаваха мас, представено като масло, но никой не обжалва. Глобата се приема и ще бъде платена", каза още Чолаков.