Двама братя гърци владеят 70% от млекопреработването у нас

Михаил и Димитриос Сарандис са действителните собственици на Обединена млечна компания - фирмата, която владее 70% от млекопреработването в България.

"В млечния сектор има концентрация, която създава на едно предприятие за преработка господстващо положение на едно до 70% от пазара. Един играч държи 70% при преработката на млечни продукти. В края на 80-те години в България са се отглеждали 9 милиона овце. В момента са много под един милион. Това означава, че България е зависима от внос на мляко. Въпросът е как да започне да се възстановява производството на мляко, което да позволи съществуването на много преработватели, за да се възстанови конкурентната среда", каза сутринта пред бТВ заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията – КЗК, Радомир Чолаков, .

„Когато вие не дадете възможност на малкия и средния бизнес да работи и той хвърли кърпата, тогава се отварят ниши. Дори и големите не са в състояние да изхранят пазара. Тогава влизат на пазара още по-големи играчи. Когато не достига българското, трябва да се внася. Колкото повече не достига българското, толкова повече се внася. Колкото повече се внася, толкова повече българският производител губи интерес да произвежда. Получава се порочен кръг, а проблемът е структурен", каза още Чолаков.

Проверка на "24 часа" показа, че най-голямата млекопреработвателна компания в България е "Обединена Млечна Компания" ЕАД, регистрирана в Сливен. Тя е собственост на "Хеленик деарис" С.А гр. Трикала, Гърция. А пък "Хеленик" се владее от двамата братя Михаил и Димитриос Сарандис.

Фирмата има над 100 млн. евро оборот. Обединена млечна компания" (ОМК) произвежда богата гама от млечни продукти. Основните категории включват прясно и кисело мляко, сирене, включително деликатесно, кашкавал, масло и плодови млека. Тези артикули се предлагат на пазара под популярните марки „Верея", „Фибела", „Русалка", „Ханско", "Олимпус".

През 2023 г. братята, тогава собственици на "Тирбул", купуват "Обединена млечна компания" от "Делта фуудс", също гръцка фирма за 70 млн. евро. В онзи момент общо произведеното мляко в България за 2023 г. е около 690 хил. тона, а пазарният дял на двете компании е около 25% общо за всички млечни продукти.

Всички производствени линии от старата фабрика на ОМК в Пловдив бяха преместени и интегрирани в силно разширената база на „Тирбул" в гр. Сливен. След финализирането на юридическото сливане през 2024 г., дружеството „Тирбул" ЕАД официално промени наименованието си на „Обединена Млечна Компания" ЕАД със седалище в Сливен.

Новото предприятие в Сливен е с площ 11 000 кв.м и включва специализирани линии за кисело мляко, млечни напитки и сирене, както и съоръжение за термична обработка на сурово мляко.

Компанията планира да увеличи капацитета на производство до 500 тона на ден, да разработи нови продукти и да инвестира над 14 млн. евро в логистика и биогазова система, казва тогава в интервю пред "Капитал" инж. Деян Камаринчев, заводски директор на "Тирбул" - Сливен.

Сливането създаде абсолютен гигант на пазара у нас. Приходите на обединената компания за 2024 г. достигнаха внушителните 237 милиона лева. Поради тази огромна пазарна доминация, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна допълнителни проверки в началото на 2026 г., за да следи пазарното поведение на млечния мегаструктурен субект, съобщиха от комисията на 23 януари т.г..