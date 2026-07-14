Вицепремиерът Пулев: Ускоряваме подкрепата за стратегическите инвеститори

Разполагаме с всички необходими механизми за подкрепа на инвестициите, на създаването на работни места и за подкрепа на компаниите, които представлявате, така че България да бъде още по-конкурентоспособно място за правене на бизнес. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който проведе работна среща с представители на двустранните търговски камари в България, съобщиха от ведомството.

По време на срещата той представи основните политики на правителството за подобряване на инвестиционната среда, привличане на стратегически инвеститори и изграждане на по-ефективно партньорство между държавата и бизнеса.

Вицепремиерът подчерта, че правителството следва последователна политика на открит диалог с бизнеса. „Политиката ни на „отворени врати" е най-доброто доказателство за това. Искаме да имаме регулярни срещи, за да усещаме пулса на индустрията и бизнеса", заяви Пулев. Той допълни, че институциите разполагат с необходимите инструменти, за да подкрепят инвеститорите и развитието на българската икономика.

Пулев представи реформата в инвестиционната политика и работата на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите, който ще осигурява координация между институциите при реализацията на стратегически инвестиционни проекти. В него участват всички министерства, агенции и институции, които имат отношение към инвестиционния процес.

"Успяхме да приключим реформата в областта на инвестиционната политика за изключително кратък период от време - създадохме Централното координационно звено към Министерския съвет. Това е нов механизъм, изграден въз основа на най-добрите европейски и международни практики. За всеки стратегически, производствен, инвестиционен проект, който изисква разрешителни и съгласувания от различни министерства, вече създадохме този механизъм за по-добра координация и взаимодействие между институциите", заяви той.

По думите му целта е стратегическите инвеститори да получават по-бързо и по-ефективно административно обслужване. „Всички стратегически инвеститори, които желаят да инвестират в България, особено в производства с висока добавена стойност, ще получават ускорено и приоритетно административно обслужване", каза Пулев.

„Нашата цел не е само да съдействаме по отделни инвестиционни проекти, а да подобрим инвестиционната регулаторна рамка в България като цяло", заяви той.

Сред основните теми, които са обсъдени на първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите той открои намаляването на административната тежест и ограничаването на излишната регулация и подготовката на изцяло нов Закон за публично-частните партньорства, който да създаде предвидима и модерна среда за реализиране на големи инвестиционни проекти.

„В момента България практически няма действаща рамка за публично-частните партньорства. Сега разработваме изцяло нов закон, основан на най-добрите европейски практики", заяви той. По думите му законопроектът се разработва след задълбочен анализ на успешни европейски модели и в партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие.

Вицепремиерът призова двустранните търговски камари да бъдат активен партньор в процеса по привличане на нови инвеститори и развитието на инвестиционната среда. Той подчерта още, че устойчивият диалог между държавата и бизнеса е ключов за повишаването на конкурентоспособността на страната. „Започнахме срещи с всички заинтересовани страни, за да чуем вашето мнение. Искаме да разберем кои проблеми – както общи, така и специфични за отделните отрасли – следва да бъдат решени от правителството. Ще поддържаме този диалог и вратата ни винаги ще бъде отворена", каза вицепремиерът.

Представителите на двустранните търговски камари изразиха готовност да бъдат активен партньор на правителството в усилията за подобряване на инвестиционния климат, популяризирането на България като инвестиционна дестинация и привличането на повече стратегически инвестиции. Участниците се обединиха около необходимостта диалогът между държавата и международната бизнес общност да се провежда регулярно като основа за по-конкурентоспособна българска икономика.

В срещата участваха още заместник - министрите на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова и Красимир Якимов.