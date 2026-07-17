Революция от Porsche: един двигател върти колелата и зарежда батерията

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Новият мотор обединява две хибридни технологии в една

Porsche патентова революционна хибридна система, съчетаваща plug-in хибрид (PHEV) и електрическа кола с удължител на пробега (EREV) чрез разделяне на функциите на цилиндрите в един двигател. Технологията позволява част от мотора да генерира ток, а друга да задвижва колелата, предлагайки гъвкавост и по-ниско тегло, което подчертава ангажимента на марката към бъдещето на двигателите с вътрешно горене.

През последните няколко месеца инженерите на Porsche сякаш са решили да патентоват всяка идея, която им дойде наум. Шесттактови двигатели, собствено производство на водород, частично завръщане към въздушното охлаждане. Тази вълна от идеи се случва в труден финансов момент за марката, чиято оперативна печалба се очаква да спадне рязко.

Последният патент е може би най-амбициозният от поредицата. Porsche предлага нещо радикално:

проектиране на двата цилиндрови блока на един и същ боксерен двигател, или традиционния технологичен подпис на марката, по напълно различен начин

Тук не става дума за познатото изключване на цилиндри с цел икономия на гориво, при което идентични цилиндри просто преминават в режим на готовност. В тази разработка двата реда са физически различни.

Първият цилиндров блок е проектиран за чиста производителност и разполага с променливо газоразпределение и променлива степен на компресия, за да изпраща въртящ момент директно към колелата, точно както при конвенционалните двигатели с вътрешно горене.

Вторият цилиндров блок обаче има само една мисия: да работи с максимална ефективност, задвижвайки генератор, който произвежда електричество. Той функционира като удължител на пробега в архитектура, позната като EREV (електрически превозни средства с удължен пробег). За целта Porsche го оборудва с керамични лагери, чието триене е значително по-ниско от това на конвенционалната стомана, и напълно елиминира буталния пръстен.

Това премахва механичното съпротивление - компромис, който е напълно допустим при генериране на ток, но би бил немислим в режим на директно задвижване на колелата.

Този “двуглав” двигател е част от задвижване, способно да работи в три различни режима.

При нормално шофиране автомобилът е в чисто електрически режим,

захранван от батерия с голям капацитет, която изпраща ток към електромоторите на двете оси. Когато батерията достигне критичния си минимум, се активира “ефективният” цилиндров блок: той работи единствено за да захранва генератора и да презарежда батерията, като в тази конфигурация колелата не получават механична тяга от ДВГ.

Накрая идва третият режим, който Porsche запазва за специални поводи - тогава всички цилиндри се запалват едновременно и двата блока работят заедно. Половината двигател задвижва колелата директно, докато другата помага на електрическата система, подобно на традиционен PHEV хибрид. В този момент автомобилът се превръща в нещо съвсем различно и трудно за дефиниране.

Този патент на германския производител

може да се смята за директен отговор на китайския пазар,

където сегментът на EREV претърпя бум. До 2024 г. там бяха продадени над един милион такива автомобила, подкрепени от щедри държавни субсидии за екологични превозни средства. Към март 2026 г. китайският пазар вече предлага 81 различни EREV модела, като 74 от тях са дело на местни производители. На фона на сериозните затруднения, които Porsche изпитва в Китай в последно време, подобен двигател би могъл да се окаже ценен коз.

Макар системата да изглежда гениално на хартия, разработването на два фундаментално различни цилиндрови блока в рамките на един и същ картер е изключително скъпо начинание - от проектирането и производството до сертифицирането и надеждността. Освен това

добавянето на трансмисия, способна да превключва между последователен и паралелен режим, увеличава теглото

и сложността.

Затова засега патентът си остава просто патент.