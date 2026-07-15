Ще градят карантинен център на Луната да пази хората от извънземни вируси

Със създаването на постоянни бази на земния спътник, човечеството ще бъде изложено на неподозирани заплахи, смятат двама учени от САЩ и Канада

Бързото разширяване на усвояването на други планети прави мерките за биологична безопасност по-важни и по-спешни от всякога

Бъдещата база на НАСА на Луната трябва да разполага със специализирано съоръжение за биологична изолация, предназначено да предпази Земята от евентуални опасни материали и вируси, донесени от Космоса. Предложението идва в момент, когато учени и космически агенции се подготвят за амбициозни мисии, които биха могли да донесат проби от Луната, Марс и други дестинации в Слънчевата система като например спътника на Сатурн Енцелад.

"Човечеството навлиза в нова ера на космически изследвания, но нашите стратегии за планетарна защита не са в крак с рисковете, свързани с връщането на извънземни проби на Земята", казва Фредерик Моксли, директор на Лабораториите за стратегически анализ и изследвания на заплахите - консултантска компания, базирана в Айдахо. Той е единият от авторите на предложението за карантинния център.

"Съоръжението по същество ще действа като защитна стена

между Земята и всички потенциално опасни живи организми, които биха могли да съпътстват завръщането на бъдещи космически мисии", каза Моксли, чийто съавтор е Антъни Ричарди, професор по биология в университета "Джеймс Макгил" в Канада.

В изследване, публикувано в списание "Амбио", Моксли и Ричарди препоръчват всички материали, събрани извън Земята, първо да бъдат изпратени в защитен изследователски и карантинен център на Луната, вместо да бъдат транспортирани директно до Земята. Съгласно тяхното предложение проби от Луната, Марс и други извънземни места ще бъдат изследвани и обработвани изцяло от усъвършенствани роботизирани системи.

Целта би била да се намалят шансовете за излагане на хора и да се предотврати случайното изпускане на неизвестни организми.

Въпреки че досега не е потвърден извънземен живот, изследователите твърдят, че въвеждането на напълно непозната форма на живот в земната среда може да има непредсказуеми последици, разкрива сайтът "Сайънс дейли". Те посочват дългата история на инвазивните видове на Земята като доказателство, че дори привидно малки биологични интродукции могат да доведат до големи екологични смущения.

"Десетилетия изследвания върху инвазивните видове демонстрират

как организъм, въведен на грешното място в грешното време, може да се разпространи

неконтролируемо с потенциално опустошителни и необратими дългосрочни последици за екосистемите - обяснява Ричарди, който е експерт по биологични инвазии. - Това изследване оправдава силен предпазен подход срещу интродукциите с извънземен произход."

Документът се появява във време на засилваща се конкуренция в космическите изследвания. Правителствените космически агенции и частните аерокосмически компании все по-често стартират мисии извън земната орбита, създавайки това, което авторите описват като по-натоварена и сложна оперативна среда.

"Не е тайна, че между САЩ и Китай се води надпревара за изграждане на база на Луната - казва Моксли. - Който стигне пръв, вероятно ще определи къде ще бъде разположена тя и как ще функционира, наред с други аспекти. Работата по архитектурните елементи за всяка от базите все още продължава."

Проектът на Китай за лунна база е известен като Международна лунна изследователска станция. По думите на Моксли Китай и Русия са подписали меморандум за намерения относно изграждането на ядрен реактор в подкрепа на този проект до 2035 г., но подробностите остават оскъдни.

Междувременно ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман посочи, че следващият етап от програмата "Артемис", която предвижда скорошното завръщане на американците на земния спътник, вече е в ход. Айзъкман и други ръководители на Американската космическа агенция наскоро обявиха, че лунната база ще се простира върху стотици квадратни километри и ще бъде обслужвана от роувъри и роботи, като изграждането ще премине през 3 отделни етапа.

"За съжаление, в нито един от плановете им не се описва как ще се подходи към мерките за планетарна защита", коментира Моксли.

Според двамата изследователи бързото разширяване на усвояването на други планети прави мерките за биологична безопасност по-важни и по-спешни от всякога.

Проучването подчертава няколко най-лоши сценария, включително инциденти с космически кораби, включващи замърсени материали или астронавти, които може да са били изложени на извънземна среда. Авторите твърдят, че никое съоръжение, което понастоящем работи на Земята, не може да гарантира пълно ограничаване, елиминиране или контрол на неизвестен извънземен микроорганизъм, ако възникне инцидент.

Възможен е и още един сценарий. "Нека го наречем отскочно замърсяване, при което въвеждаме микроб на Марс или друго извънземно тяло и впоследствие той мутира и развива функционална отличителност, след което се връща на Земята като нов организъм - добавя Ричарди. - В нашата статия описваме този сценарий като последователно замърсяване напред и назад."

Например щамове на бактерията Enterobacter bugandensis, които са били изолирани от Международната космическа станция, са мутирали, като по този начин са станали генетично и функционално различни от популациите, открити на Земята, отбелязват двамата автори. Чрез придобиване на нови характеристики тези променени организми биха могли да представляват нова заплаха от инвазия на Земята, ако бъдат въведени чрез прехвърляне и несигурно съхранение на замърсени проби.

"Бих цитирал тази правдоподобна заплаха като част от контрааргумент срещу твърденията, че рискът от обратно замърсяване е незначителен и не оправдава крайни предпазни мерки", смята Ричарди.

Откриването на живот извън Земята може да се нареди сред най-важните научни постижения на човечеството. В същото време потенциалните биологични рискове трябва да бъдат разгледани, преди подобни открития да бъдат върнати на нашата планета, убедени са двамата експерти. Луната, естествено стерилна и изолирана, твърдят те, може и трябва да се превърне в първата линия на биологична защита на човечеството.