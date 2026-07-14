Илин Димитров отличи пловдивското кафене, класирано сред най-добрите в Европа

„Вашият успех е повод за гордост и пример, който трябва да показваме. Културата на кафето в България се развива, а качествените места се превръщат във важна част от туристическия облик на градовете ни", заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на среща с основателя на SNACK! Specialty Coffee Георги Харизанов и Боян Костакев, съобщиха от министерство на туризма.

Пловдивското кафене бе класирано на 44-то място в европейската класация TOP 100 Coffee Shops in Europe. То стана вторият високо оценен български бранд след 43.12 Café във Варна. Министър Димитров поздрави екипа за международното признание и подчерта, че развитието на specialty coffee културата допринася за по-привлекателната градска среда и за туристическото преживяване в България.

Георги Харизанов разказа, че е създал първото си кафене заедно със съпругата си след години работа в сферата на интериорната архитектура. Постепенно основен фокус на бизнеса става изпичането на кафе. Днес брандът работи с внимателно подбрани партиди от различни региони по света, поддържа пряк контакт с част от производителите и проследява целия процес - от фермата до чашата. „Нашата работа е да разкрием потенциала на продукта", каза Харизанов. По думите му интересът към качественото кафе и неговия произход расте.

„Трябва да подкрепяме хората, които създават качествен продукт. Когато правите нещо със сърце, вие променяте средата. Българският туризъм има нужда именно от това", заяви министър Димитров и връчи на представителите на SNACK! Specialty Coffee грамота за принос към развитието на градския туризъм и популяризирането на България като дестинация за нови преживявания и висококачествен туристически продукт.